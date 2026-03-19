סקר מנדטים: מכה קשה לבנט; לפיד על סף היעלמות

סקר מנדטים חדש חושף מהפך דרמטי באופוזיציה. מאז הקמת מפלגתו, בפעם הראשונה נפתלי בנט ממוקדם רק שלישי. יאיר לפיד על סף היעלמות

סקר חדש שפורסם באתר 'זמן ישראל', מציג שינויים משמעותיים במפת המנדטים. לראשונה מאז הקים את מפלגת 'ישר' והחל להופיע בסקרים, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט הופך למפלגה השנייה בגודלה ועוקף את שאר מפלגות האופוזיציה.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 28 מנדטים. אחריה מתייצבת מפלגת 'ישר' בראשות איזנקוט עם 16 מנדטים, כשהיא עוקפת את מפלגת 'בנט 2026' שזוכה ל-15 מנדטים.

מפלגת ישראל ביתנו מקבלת בסקר זה 10 מנדטים, ואחריה מפלגת הדמוקרטים עם 9 מנדטים. המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, זוכות ל-8 מנדטים כל אחת, בעוד עוצמה יהודית מקבלת 7 מנדטים.

בצד הנמוך של המפה, מפלגת יש עתיד בראשות יאיר לפיד ממשיכה במגמת ההיחלשות וצונחת ל-5 מנדטים בלבד. נתון זהה של 5 מנדטים מקבלות גם המפלגות הערביות רע"ם וחד"ש-תע"ל. מפלגת כחול-לבן מצליחה לעבור את אחוז החסימה ומתייצבת על 4 מנדטים.

נתון בולט במיוחד עולה מגזרת המפלגות שלא עברו את אחוז החסימה: מפלגת הציונות הדתית נותרת בחוץ עם 0 מנדטים, בדומה למפלגות המילואימניקים ובל"ד. בסיכום המפות, גוש הקואליציה הנוכחי עומד על 51 מנדטים, בעוד גוש האופוזיציה (כולל המפלגות הערביות) מגיע ל-65 מנדטים, לצד 4 המנדטים של כחול-לבן.