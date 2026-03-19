"מצאנו טלפונים פתוחים על התרעות": קצין החילוץ מזירת הנפילה בק"ש

מ"מ בגדוד שחר בשיחה עם 'סרוגים' מזירת הפגיעה בקריית שמונה: "האנשים ידעו על האזעקה אך לא הספיקו להגיע למרחב המוגן. מצאנו מכשירים פתוחים על אפליקציית פיקוד העורף והחדשות". ארבעה נפצעו בבניין בן 4 קומות, בהם אחד באורח קשה

ארבעה בני אדם נפצעו, בהם אחד באורח קשה, בעקבות פגיעה בבניין מגורים בקריית שמונה. מ״מ בגדוד שחר, סג"מ כ׳, ששהה בזירה, סיפר היום (חמישי) בשיחה עם "סרוגים" על רגעי הפגיעה, פעולות החילוץ והמשמעות של אי הגעה למרחב מוגן בזמן.

לדבריו, מדובר בפגיעה בבניין בן ארבע קומות, שבו אותרו ארבעה נפגעים, שלושה מהם באורח קל ואחד באורח קשה. כלל הפצועים פונו מהמקום על ידי צוותי מד״א, לאחר שכוחות החילוץ וההצלה ביצעו סריקות בתוך המבנה ואיתרו את הלכודים.

"הגעתי לזירה וביצענו סריקות יחד עם הכוחות", סיפר, "היו ארבעה פצועים, כולם חולצו ופונו. הפגיעה לא הייתה במרחב מוגן, ולפי מה שראינו האנשים לא הספיקו להגיע למרחב כזה בזמן האזעקה".

לדבריו, בזירה נראו עדויות לכך שהייתה התרעה מוקדמת. "מצאנו טלפונים פתוחים עם התרעות של פיקוד העורף וגם על חדשות. זה מראה שהייתה התרעה, אבל לא כולם הספיקו להיכנס למרחב מוגן", אמר.

עוד הוסיף והדגיש את חשיבות ההישמעות להנחיות. "חשוב מאוד להקשיב להנחיות פיקוד העורף. זה מציל חיים. ברגע שיש אזעקה, לא לזלזל ולא להתמהמה, להיכנס מיד למרחב מוגן. באירועים כאלה זה עניין של שניות".

באשר למצב הפצועים, ציין כי שלושת הפצועים הקלים היו בהכרה מלאה ואף התהלכו בזירה, בעוד הפצוע הרביעי נפגע באופן משמעותי יותר. "הוא לא היה מחוסר הכרה לחלוטין, אבל כן במצב מורכב יותר והגיב לגירויים. מדובר בפציעה לא פשוטה, והוא פונה לקבלת טיפול בבית חולים".

לצד הפגיעות הפיזיות, התייחס הקצין גם להיבט הנפשי של האירוע. "יש גם נפגעי חרדה, וזה חלק בלתי נפרד מהאירועים האלה. אנשים נחשפים לכאוס, לפגיעה וללחץ, וזה לא דבר פשוט. אנחנו מוכשרים גם לתת מענה ראשוני למצבים כאלה בשטח".



