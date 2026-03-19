תיעוד מצפון הרצועה: כך חוסלו 4 מחבלים שסיכנו את כוחותינו

כוחות חטיבה 205 זיהו את המחבלים ב"קו הצהוב" בשני אירועים שונים • בצה"ל מבהירים: "הכוחות ערוכים ופרוסים במרחב בהתאם להסכם"

א' ניסן התשפ"ו
המחבלים המחוסלים צילום: צילום: דובר צה"ל

ארבעה מחבלי חמאס חמושים חוסלו היום (חמישי) על ידי כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה. האירוע התרחש לאחר שזוהו בשני מוקדים שונים כשהם מהווים איום ישיר על הלוחמים הפועלים בשטח.

במהלך הפעילות המבצעית, זיהו כוחות צוות הקרב של חטיבת "אגרוף הברזל" (205) את החוליות במרחב "הקו הצהוב". עם זיהוי האיום המיידי, פתחו הכוחות באש ותקפו את המחבלים עד לחיסולם המלא ולהסרת הסכנה לכוחותינו.

דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר כי הכוחות בפיקוד הדרום מוצבים בעמדותיהם בהתאם להסכמים המבצעיים, תוך שמירה על דריכות גבוהה. בתוך כך, הודגש כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות מול כל איום מיידי שיזוהה במרחב כדי להבטיח את שלום הלוחמים.

רצועת עזה חמאס צפון רצועת עזה

