תיעוד מצפון הרצועה: כך חוסלו 4 מחבלים שסיכנו את כוחותינו

ארבעה מחבלי חמאס חמושים חוסלו היום (חמישי) על ידי כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה. האירוע התרחש לאחר שזוהו בשני מוקדים שונים כשהם מהווים איום ישיר על הלוחמים הפועלים בשטח.

במהלך הפעילות המבצעית, זיהו כוחות צוות הקרב של חטיבת "אגרוף הברזל" (205) את החוליות במרחב "הקו הצהוב". עם זיהוי האיום המיידי, פתחו הכוחות באש ותקפו את המחבלים עד לחיסולם המלא ולהסרת הסכנה לכוחותינו.





דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר כי הכוחות בפיקוד הדרום מוצבים בעמדותיהם בהתאם להסכמים המבצעיים, תוך שמירה על דריכות גבוהה. בתוך כך, הודגש כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות מול כל איום מיידי שיזוהה במרחב כדי להבטיח את שלום הלוחמים.