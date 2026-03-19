צפו: אגם בוחבוט בקאבר ללהיט של להקת אבבא באירוע Wiz

עיבוד מודרני לקלאסיקה 'Take a Chance on Me': אגם בוחבוט מרימה את הקהל של חברת ההייטק הישראלית בביצוע שכולו גלאם ואנרגיה

עולם ההייטק הישראלי ידוע במסיבות המושקעות שלו, אבל נראה שחברת Wiz הצליחה לשבור שיא נוסף בחגיגות הפורים האחרונות. בעוד החברה ממשיכה להוביל את שוק הסייבר העולמי, על הבמה במסיבת החברה עלתה כוכבת הפופ אגם בוחבוט וסיפקה רגע של נוסטלגיה בינלאומית בגרסה מודרנית.

הקליפ הרשמי שעלה היום (חמישי) לרשת, חושף את הביצוע של בוחבוט לקלאסיקה של להקת אבבא, "Take a Chance on Me". הביצוע, שזכה לעיבוד פופי ומקפיץ, סחף את מאות עובדי החברה (ה"וויזרים") שהגיעו מחופשים ונהנו מרגעי שפיות ושמחה אחרונים רגע לפני ההסלמה הביטחונית מול איראן.

הקליפ החדש מאפשר הצצה לא רק ליכולות הווקאליות של בוחבוט, אלא גם לאווירה הייחודית של קהילת ההייטק הישראלית, שגם בימים מורכבים יודעת להעריך שואו טוב ולהשקיע בפרטים הקטנים.