הפתיחה מתרחבת | מסתמן: אלה הכיתות שייפתחו בשבוע הבא

בשורה להורים ולתלמידים: פתיחת מערכת החינוך צפויה להתרחב באופן משמעותי החל מיום ראשון הקרוב. המהלך, שפורסם לראשונה הערב (חמישי) ב-N12, יחול על אזורים נוספים בארץ שאינם נכללים באזור גוש דן, וזאת בכפוף לקיומו של מיגון מתאים במוסדות החינוך. אף שהמהלך דורש עדיין את אישורו הסופי של הדרג המדיני, פיקוד העורף צפוי לעדכן את ההנחיות הרשמיות לציבור כבר הערב בשעה 20:00.

על פי המתווה המסתמן, ההרחבה תכלול את ילדי הגנים בגילאי 3 עד 6 וכן את תלמידי כיתות א' עד ג' בבתי הספר היסודיים. מדובר בשלב קריטי בניסיון להשיב את המשק לפעילות סדירה ככל הניתן תחת מגבלות הביטחון, כאשר גורמי המקצוע ובהם מפקד פיקוד העורף, הרמטכ"ל, שר החינוך ונציגי השלטון המקומי הביעו את תמיכתם המלאה במהלך.

בשורה חשובה נוספת נוגעת לחינוך המיוחד. החל מיום ראשון תתאפשר פתיחה של כיתות חינוך מיוחד הפועלות בתוך בתי ספר רגילים, ולא רק במוסדות ייעודיים לחינוך מיוחד כפי שהיה נהוג עד כה. החלטה זו נועדה לתת מענה רחב יותר לאוכלוסיית התלמידים עם הצרכים המיוחדים שנותרו בבתיהם בשבועות האחרונים.

יחד עם זאת, במערכת הביטחון ובמשרד החינוך מבהירים כי המילה האחרונה בנושא נתונה לראשי הרשויות המקומיות. ההחלטה הסופית אם לפתוח בפועל את מוסדות החינוך תתקבל על ידי ראש כל רשות, בהתאם להערכת המצב היישובית ויכולת המיגון של המבנים בשטח.