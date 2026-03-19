התחזות לחיילים? מדי צה"ל וציציות אותרו בידי שב"חים

חמישה שב"חים אותרו על ידי כוחות מג"ב באזור המועצה האזורית לכיש. במהלך בדיקת זהותם התגלה בידיהם מדי צה"ל וציציות

חמישה שוהים בלתי חוקיים נעצרו באזור המועצה האזורית לכיש, סמוך לקו התפר, לאחר שנמצאו ברשותם פריטי מדים של צבא ההגנה לישראל וציציות. המעצר בוצע על ידי לוחמי מילואים של משמר הגבול דרום.

במהלך הפעילות המבצעית, זיהו הלוחמים את החמישה כדמויות חשודות ועצרו אותם לבדיקה במקום. חיפוש שנערך בזירה העלה ממצאים, ובהם מדי צה"ל וציציות — פריטים שהועברו לחקירה נוספת בתחנת המשטרה בקריית גת.

צילום: הבידוד שנתפס בידי החשודים, צילום: דוברות המשטרה





במקביל, אותר אמש תושב מזרח ירושלים החשוד בביצוע גניבות, כשהוא מחופש לאדם חרדי. התושבים שהבחינו בו הזעיקו את שוטרי תחנת לב הבירה. בבדיקה שנערכה התברר כי רכבו של החשוד נשא לוחיות זיהוי מזויפות וחשוד כגנוב. חיפוש ברכב ועל גופו העלה כלי פריצה, אופניים חשמליים וציוד נוסף החשוד כגנוב.

בהודעת משטרת ישראל נמסר: "לוחמי משמר הגבול, בסיוע כוחות המילואים של החיל, ימשיכו לפעול בנחישות ובמקצועיות כנגד השוהים הבלתי חוקיים ולשמירה על ביטחון הציבור".