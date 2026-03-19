בג"ץ יכריע: נתניהו עירר על החלטת סולברג ומינוי היועמ"שית

הליכוד בתגובה חריפה לבנט: "אתה זה שבגדת"

לאחר שיו"ר ועדת הבחירות דחה את טענות הליכוד וקבע כי המינוי חוקי ותקין, עתרו נתניהו ומפלגתו לבג"ץ נגד בחירתה של עו"ד סימינובסקי לתפקיד היועצת המשפטית של הוועדה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד עתרו היום (חמישי) לבג״ץ נגד מינויה של היועצת המשפטית לוועדת הבחירות המרכזית, עו״ד יפעת סימינובסקי. העתירה הוגשה לאחר שיו״ר ועדת הבחירות, השופט נעם סולברג, דחה את טענות הליכוד במסגרת חלופת מכתבים עם נציגו של נתניהו, עו״ד אילן בומבך כך פורסם לראשונה ב"ישראל היום".

מוקדם יותר היום דחה סולברג באופן נחרץ את פנייתו של בומבך, שדרש לבטל את המינוי. במכתב תשובה ציין כי הטענות שלפיהן סימינובסקי אינה עומדת בתנאי הסף וכי הרכב ועדת הבוחנים אינו חוקי, אינן מבוססות בדין או בעובדה. לדבריו, עמידתה של סימינובסקי בתנאי המכרז נבדקה בקפידה על ידי הגורמים המקצועיים, והוא עצמו עיין במסמכים ומצא כי היא עומדת בכל הדרישות ואף מעבר לכך.

בומבך, המייצג את ראש הממשלה, השיב במכתב חריף משלו וטען כי בדיקה במאגר "נבו" מעלה שסימינובסקי הופיעה כמייצגת בתיקים פעמיים בלבד לאורך הקריירה שלה. לטענתו, מדובר בנתון שמעורר סימני שאלה ביחס להתאמתה לתפקיד, וכן נטען כי ועדת הבוחנים ביצעה לכאורה שינוי רטרואקטיבי בתנאי המכרז.

בתגובה למכתב השלישי של בומבך, הבהיר סולברג כי אינו חוזר בו מהחלטתו. "לאחר שעיינתי במכתבך השלישי, לא מצאתי בו נימוק שיש בו כדי לשנות מהחלטותיי הקודמות. טענותיך נשקלו בכובד ראש ונדחו", כתב. עוד הוסיף כי סימינובסקי נמצאה המתאימה ביותר לתפקיד, וכי בחירתה נעשתה בהתאם לנהלים ובסמכות מלאה.

כעת, לאחר מיצוי ההתכתבות בין הצדדים, הוגשה העתירה לבג״ץ, שיידרש להכריע האם יש מקום להתערב בהחלטת יו״ר ועדת הבחירות.