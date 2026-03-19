טראמפ שוב מתנער: "אמרתי לנתניהו לא לפגוע במתקני הגז"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען שוב כי ארה"ב לא הייתה מעורבת בתקיפת מתקני הגז באיראן: "דיברתי עם נתניהו, אמרתי לו לא לתקוף את מתקני הגז. אנחנו מתואמים - אבל לא עושים את זה יותר"

העימות נמשך: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוב התייחס לתקיפה הישראלית בשדה הגז בדרום איראן אמש, כשטען כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר לו שלא לבצע את המתקפה.

"דיברתי עם נתניהו על ההתקפות של מתקני גז באיראן. אמרתי לו לא לתקוף את מתקני הגז" טען בתדרוך לתקשורת לפני פגשיתו עם ראש ממשלת יפן סנאה טקאיצ'י. "אם אני לא אוהב משהו - זה לא יקרה שוב. אנחנו מתואמים - אבל לא עושים את זה יותר".

כזכור, כבר הבוקר טראמפ טען כי ארה"ב לא הייתה מעורבת בתקיפות מתקני הגז באיראן אתמול - בעוד שבישראל טענו כי המתקפה הייתה מתואמת עם האמריקנים. "ישראל, מתוך כעס על מה שקורה במזרח התיכון, תקפה באלימות את שדה הגז בדרום פארס באיראן. נגרם נזק לחלק קטן יחסית" טען טראמפ. "ארצות הברית לא ידעה דבר על התקפה זו, וקטאר לא הייתה מעורבת או מודעת לכך בשום צורה".

"לצערנו, איראן לא ידעה זאת ותקפה שלא בצדק חלק ממתקן הגז הטבעי של קטאר. לא יבוצעו עוד התקפות על ידי ישראל בנוגע לדרום פארס אלא אם איראן תחליט בחוסר תבונה לתקוף את קטאר" הוסיף וטען. "במקרה כזה ארצות הברית של אמריקה, עם או בלי עזרת ישראל או הסכמתה, תפוצץ במלוא העוצמה את כל שדה הגז בדרום פארס בעוצמה וכוח שאיראן לא ראתה מעולם".