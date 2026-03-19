טראמפ מתנער: לא ידענו על התקיפה הישראלית של שדה הגז באיראן

נשיא ארצות הברית מתייחס בציוץ ברשת X לתקיפה הישראלית החריגה באיראן. לטענתו לא היה תיאום בנושא זה: "לא יבוצעו עוד התקפות ע"י ישראל בנוגע לסאות' פארס אלא אם איראן תחליט בחוסר תבונה לתקוף את קטאר"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לתקיפה הישראלית בשדה הגז באיראן, וטוען כי ארצות הברית לא הייתה מעורבת בפעולה הזאת.

בציוץ שפרסם הלילה ברשת X אמר טראמפ: "ישראל, מתוך כעס על מה שקורה במזרח התיכון, תקפה באלימות את שדה הגז סאות' פארס באיראן. נגרם נזק לחלק קטן יחסית. ארצות הברית לא ידעה דבר על התקפה זו, וקטר לא הייתה מעורבת או מודעת לכך בשום צורה".

טראמפ הוסיף: "לצערנו, איראן לא ידעה זאת ותקפה שלא בצדק חלק ממתקן הגז הטבעי של קטר. לא יבוצעו עוד התקפות על ידי ישראל בנוגע לסאות' פארס אלא אם איראן תחליט בחוסר תבונה לתקוף את קטר — במקרה כזה ארצות הברית של אמריקה, עם או בלי עזרת ישראל או הסכמתה, תפוצץ במלוא העוצמה את כל שדה הגז סאות' פארס בעוצמה וכוח שאיראן לא ראתה מעולם".

עוד הוסיף ואמר הנשיא האמריקאי: "אני לא רוצה לאשר רמת אלימות והרס כזו בגלל ההשלכות ארוכות הטווח, אבל אם מתקפה נוספת תבוצע על מתקני הגז של קטר, לא אהסס לעשות זאת".