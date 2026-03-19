נגמר בנס: לינץ' ברועה צאן יהודי סמוך לשילה

גניבת עדר ותקיפת רועה צאן בבנימין - הרועה נפצע בראשו ופונה לקבלת טיפול רפואי, חלק מהעדר נגנב; "הם הקיפו אותי מכול הכיוונים, ניצלתי בנס"

היום בערב (חמישי) התקבל דיווח על ניסיון לינץ' ברועה צאן יהודי סמוך ליישוב לעדי-עד בבנימין.

עשרות פורעים ערבים מהכפר חירבת אבו-פאלח התקרבו אל רועה הצאן בחסות מטעי הזיתים הרבים, הפתיעו את הרועה מאחור והחלו לתוקפו באלות ואבנים.

רועה הצאן שהותקף צילום: ללא

הרועה התעשת במהירות, והצליח לברוח לאחור, תוך כדי בריחתו מהתוקפים הצליח לשלוף את מכשיר הפלאפון ולהזעיק את הצבא והתושבים מהגבעה הסמוכה לחוש לעזרתו. במהלך האירוע ניתק הקשר עם הרועה, ועלה חשש ממשי לחטיפתו.

כשכוחות הצבא הגיעו, מצאו את הרועה שוכב על הקרקע פצוע, מדמם בראשו, ועדר הצאן נעלם.

בסריקות שערכו התושבים נמצא חלק מהעדר, אבל מתגבר החשד שחלק מהכבשים נגנבו והועברו לכפר הסמוך.

לאחרונה מתגברות משמעותית תקיפות הרועים ברחבי יהודה ושומרון, ומתגברים הפרסומים בכפרים הסמוכים לגבעות ולחוות לצאת ולפגוע ברועי הצאן.

"פתאום הקיפו אותי ערבים מכול הכיוונים, לא הבנתי מה קורה" סיפר הרועה, "ערבי רעול פנים חמוש באלה גדולה התחיל לחבוט בי בראשי, במקביל אני סופג מטחי אבנים מכול הכיוונים" המשיך לספר, "כל הגוף שלי כואב, ניצלתי בנס" חתם בעוד חובשים את ראשו.

בזמן האחרון הטרור הערבי היוצא מהכפר אבו פאלח מתגבר, ושבוע שעבר נהרגו 3 מחבלים מהכפר בזמן שתקפו חיילים ותושבים בנקודת התיישבות סמוכה.