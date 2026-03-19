בשורה להורים: ההחלטה הדרמטית של שר החינוך שתשנה את השבוע הבא

בתום הערכת מצב מיוחדת עם פיקוד העורף, הודיע השר יואב קיש על צעדי הרחבה משמעותיים במערכת החינוך. מי יחזור לספסל הלימודים ביום ראשון ואיזה שירות חיוני יחודש לראשונה מאז תחילת המלחמה?

בתום הערכת מצב משותפת שנערכה היום (ה') בראשות שר החינוך יואב קיש ואלוף פיקוד העורף שי קלפר, הודיע משרד החינוך על שורת הקלות וצעדי הרחבה במענה החינוכי, בדגש על החינוך המיוחד. ההחלטות התקבלו כחלק ממהלך של חינוך דיפרנציאלי ובחינת חלופות להמשך פעילות המערכת בצל הלחימה.

החזרה המדורגת בחינוך המיוחד

החל מיום ראשון הקרוב, תתאפשר פתיחה מדורגת של כיתות חינוך מיוחד גם בבתי ספר רגילים באזורים כתומים. בשלב זה, האישור ניתן לכיתות תקשורת, מוגבלות שכלית-התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות, לקויי שמיעה וחירשים, ולקויי ראייה ועיוורים בלבד. יובהר כי הפתיחה כפופה לאישור המחוז ובתיאום עם הרשות המקומית.

חידוש ההיסעים המאורגנים

בשורה משמעותית נוספת נוגעת למערך ההיסעים: לראשונה מאז פרוץ המלחמה, יחודשו ההיסעים המאורגנים עבור תלמידי החינוך המיוחד במתכונת שקדמה ל-28.2.26. התנאי לחידוש השירות הוא נוכחות של מלווה ברכב ההסעה עבור לפחות תלמיד אחד הזכאי לכך. ההחלטה התקבלה לאחר לחץ משמעותי שעלה מהשטח מצד הורים וראשי רשויות.

שר החינוך יואב קיש התייחס להחלטה ואמר: "שיתוף הפעולה עם פיקוד העורף הוא בסיס לקבלת החלטות שקולות בתקופה מורכבת זו. החלטתי לאפשר את הרחבת הפתיחה המדורגת וחידוש ההיסעים כדי להבטיח רצף טיפולי וחברתי לתלמידים עם צרכים מיוחדים. עבורם ועבור הוריהם מדובר במענה חיוני ובעל חשיבות רבה".

במשרד החינוך מדגישים כי עיקרי ההחלטות יועברו באופן סדור לכלל הגורמים הרלוונטיים בשטח בשעות הקרובות, כדי לאפשר היערכות מיטבית לקראת פתיחת שבוע הלימודים.