הותר לפרסום: זה מספר הטילים ששוגרו לישראל מתחילת המבצע

הצנזורה מתירה לפרסום הערב, כי זהו מספר הטילים ששוגרו לעבר ישראל מאז פתיחת מבצע 'עם כלביא'

הצנזורה התירה היום (חמישי) לפרסום כי מתחילת מבצע 'שאגת הארי' שוגרו 285 טילים לעבר ישראל.

בנוסף, פרשננו הצבאי קובי פינקלר מסר, כי התוצאות בשטח מדברות בעד עצמן: 92% מטילי הקרקע-אוויר המתקדמים של איראן הושמדו, לצד פגיעה ב-80% ממערך הגילוי, במטרה לשנות את פני המרחב ולהחזיר את איראן שנים אחורה תוך יצירת תנאים להפלת המשטר.

למרות שמאות טילים שוגרו לעבר שטח ישראל, מערכות ההגנה רשמו 90% הצלחה, ו-40% ממשגרי האויב הושמדו כבר בשלבים המוקדמים.

בחיל האוויר מציינים כי בהשוואה למבצע "עם כלביא", נרשמה ירידה דרמטית במספר הנפילות הודות לשיפורים במערכות כיפת ברזל וקלע דוד.

נזכיר כי במהלך הלילה, נורו טילי מצרר מאיראן לעבר ישראל, אחד מהם פגע בכפר פלסטיני והרג 4 נשים. בנוסף, קצת לפני השעה חצות אמש, שיגרה איראן פעם נוספת טיל מתפצל לעבר שטח ישראל.

הטיל עצמו נפל בשטח פתוח, אך מה שמסתמן כפצצונות פגעו במושב עדנים בדרום השרון - שם נהרג עובד זר - וגם בתל אביב ובג'לג'וליה. כוחות פיקוד העורף, כיבוי והצלה, מד"א ומשטרה הוקפצו לזירות השונות.



