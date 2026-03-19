ירידה דרמטית במספר הפגיעות מטילים מאיראן. זו הסיבה

עשרים ימים לאחר פתיחת מבצע "שאגת הארי" באיראן, בחיל האוויר מספקים הצצה ראשונה למהלכים הדרמטיים שהתרחשו בשמי איראן.

פרשננו הצבאי קובי פינקלר טוען, כי לדברי חיל האוויר, מזג האוויר היווה גורם קריטי בהחלטה על עיתוי התקיפה הראשונה, כאשר המטרה הייתה להשיג הישגים מרשימים כבר במכת הפתיחה ולבסס עליונות אווירית מלאה בתוך 48 עד 72 שעות.

לצורך כך, נבחנו כ-70 מודלים שונים מרחבי העולם, כדי לדעת מה מזג האוויר הצפוי בזמן התקיפה בטהרן. המבצע ניצל חלון הזדמנויות מודיעיני המכונה "החור בהגנה", שהתרחש בעת כינוס מועצת ההגנה והמיניסטריון האיראני, שעה וחצי בלבד לפני פגישת חמינאי עם יועציו.

מכת הפתיחה הייתה כירורגית וקטלנית: 40 חימושים הוטלו על 40 יעדי איש בתוך 40 שניות, מה שהוביל להצלחה ראשונית חסרת תקדים. מיד לאחר מכן יצאו 200 מטוסים ישראליים שהוכנו מראש על הקרקע למטסי תקיפה מסיביים, שנועדו לנטרל את איום הרקטות ולהשמיד את מערכי המכ"ם וטילי הקרקע-אוויר האיראניים.

התוצאות בשטח מדברות בעד עצמן: 92% מטילי הקרקע-אוויר המתקדמים של איראן הושמדו, לצד פגיעה ב-80% ממערך הגילוי, במטרה לשנות את פני המרחב ולהחזיר את איראן שנים אחורה תוך יצירת תנאים להפלת המשטר.

למרות שמאות טילים שוגרו לעבר שטח ישראל, מערכות ההגנה רשמו 90% הצלחה, ו-40% ממשגרי האויב הושמדו כבר בשלבים המוקדמים.

בחיל האוויר מציינים כי בהשוואה למבצע "עם כלביא", נרשמה ירידה דרמטית במספר הנפילות הודות לשיפורים במערכות כיפת ברזל וקלע דוד.

לצד זאת, מודגש שיתוף הפעולה האסטרטגי עם ארצות הברית, שסיפקה שמונה מטוסים מתדלקים מדי יום - מכפיל כוח שאיפשר להוציא שלושה מטסי ענק ביום עם מאות פצצות בגיחה אחת. למרות השליטה המלאה בשמי המזרח התיכון, בישראל שומרים על ערנות מול שאריות מערכי הטילים האיראניים ומול התעשייה הצבאית המקומית הגדולה שלהם.

בחיל האוויר מסכמים בגאווה כי המבצע, שכונה "בראשית", הותיר רק מספר מועט של מטוסים להגנה שוטפת מול עזה ולבנון בעוד עיקר הכוח פעל באיראן, ומבהירים כי היד עוד נטויה במטרה להרחיק את איום ההשמדה מדינת ישראל.