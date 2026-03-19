צה"ל בתגובה ראשונה לתיעוד ששרף את הרשת

לאחר שמוקדם יותר היום (חמישי) התפרסם תיעוד בו נראה עיתונאי רוסי בלבנון, נפצע מהפצצת צה"ל - דובר צה"ל בתגובה ראשונה לתקרית.

בהודעה נמסר: "צה"ל תקף מעברים בנהר הליטני, אשר שימשו את חיזבאללה למעבר פעילי טרור ולהעברת אמצעי לחימה, בהם רקטות ומשגרי רקטות, שיועדו לשמש נגד כוחות צה"ל ואזרחים ישראלים. טרם התקיפות פורסמו אזהרות במטרה לוודא שאזרחים יתרחקו מהמעברים, כדי לצמצם פגיעה באזרחים.

‏בתיעוד שפורסם בשעות האחרונות נראה עיתונאי במעבר "קסמיה". לגבי אזור זה ניתנה אזהרה מפורשת. המעבר הותקף לאחר שחלף זמן מספק מאז פרסום האזהרות. המעבר הותקף שוב היום בשעה 12:30. צה"ל קורא לתושבי לבנון להישמע לאזהרות המתפרסמות בפלטפורמות השונות. צה"ל אינו תוקף אזרחים או עיתונאים ופועל בהתאם לדין הבינלאומי".