תיעוד מטורף: עיתונאי בלבנון נפצע בתקיפה בשידור חי. צפו

צה"ל ממשיך לתקוף בלבנון. בתיעוד חדש בשידור חי, נראה עיתונאי רוסי מזהה את הפצצה מתקרבת לעברו, מתכופף אך הוא נפצע. צפו

כתב ערוץ חדשו רוסי, נפצע היום (חמישי) מתקפית חיל האוויר בלבנון. בתיעוד ניתן לראות כיצד הוא משדר, מזהה את הפצצה שמתקרבת לעברו, הוא מתכופף אך נפצע.

יוסי קופמן מ"פורום צבא ובטחון", התייחס לתקרית וכתב: "ערוץ RT (תומך טרור) טוען שצה"ל ניסה לחסל את עלי רידא," כתב" (תועמלן אנטישמי) של הערוץ.

בפועל, רידא משדר מעל מבנה מבוצר של חיזבאללה שהותקף בעבר החימוש פוגע במבנה ולא בצוות של RT".

לסיום הוא הוסיף: "חביבי, הסיכולים שלנו לא מחטיאים ככה. אם היו רוצים לחסל אותך, לא היית שורד לספר על זה".

מוקדם יותר היום, דובר צה"ל מסר כי כוחות אוגדה 36 וחיל האוויר חיסלו יותר מ-20 מחבלים ביממה האחרונה בדרום לבנון. כוחות אוגדה 36 ממשיכים בפעילות הקרקעית בדרום לבנון ובמהלך הלילה חוסלו מחבלים, בהיתקלויות פנים אל פנים.

בנוסף, הכוחות איתרו והחרימו אמצעי לחימה רבים, בהם RPG, רקטות נ"ט, תחמושת, רובה ציד, וציוד צבאי נוסף.

מדובר צה"ל נמסר: צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.