קאי טראמפ, נכדתו של דונלד טראמפ, מספרת איך זה להיות הנכדה של נשיא ארצות הברית, ואיך זה שמאבטחים מסתובבים איתך 24\7. כן, גם בדייטים

קאי טראמפ, נכדתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, התראיינה וסיפרה על איך זה להתנהל עם מאבטחים צמודים כל הזמן. בפודקאסט IMPAULSIVE עם השחקן והמתאבק לוגן פול היא חושפת את האבסורד שבחוויה, ואיך המאבטחים מגיעים איתה גם לדייטים.

לוגן פול פתח ושאל את קאי טראמפ: "איך זה לצאת לדייטים בשבילך?" וזאת השיבה: "אם להיות כנה איתך, זה ממש מביך כשאת יושבת ויוצאת לדייט עם בחור, והם (אנשי השירות החשאי) נמצאים במרחק של שני שולחנות מאחורייך. זה קצת מוזר."

היא הוסיפה והמשיכה: "אבל העניין שלי הוא שאני מנסה כמיטב יכולתי לא לתת לזה להפריע לי. ואני חושבת שלמדתי, במיוחד בשנה האחרונה – עכשיו כשעברה בערך שנה מאז שהוא הפך לנשיא – הייתי צריכה ללמוד שכן, הם עוקבים אחריי, אבל גם להתרכז וכאילו להעמיד פנים שהם לא שם. ברור שהם שם, אבל אם את יכולה לנסות לא באמת להתמקד בזה ופשוט ליהנות יותר מהזמן עם חברים, משפחה, מה שזה לא יהיה, זה הופך את זה לקל יותר".

"כי בחודשים הראשונים זה היה קשה", היא מודה בכנות. "זה לא היה קל שיש מישהו שעוקב אחרייך כל הזמן".

מלבד הפרטיות שנפגעת, עולה גם קושי לוגיסטי. "לתכנן – אם את יוצאת לאנשהו את צריכה להגיד 'אני יוצאת בעוד חמש דקות'. את לא באמת חושבת על דברים כאלה כי בחיים רגילים את פשוט יוצאת מהבית והולכת. את לא צריכה לתכנן כל שנייה ושנייה."

הסרטון של השיחה של השניים הפך ויראלי ברשתות החברתיות, כשסיפק הצצה מסקרנת במיוחד לחוויה של נכדתו של הנשיא החזק בעולם.