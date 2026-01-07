ספירת הציפורים הגדולה בישראל תתקיים בין 15 ל-31 בינואר 2026. מיזם מדע אזרחי פופולרי מזמין את הציבור לתעד ציפורים בסביבת המגורים, לתרום למחקר וליהנות מחיבור לטבע – רק 10 דקות של התבוננות משפחתית

יונה על אדן החלון, דרור בגינה או מיינה על העץ – רבים מאיתנו פוגשים ציפורים מדי יום, אך מעטים עוצרים להתבונן בהן מקרוב. בין 15 ל-31 בינואר 2026 תתקיים בפעם ה-21 ספירת הציפורים השנתית בחצרות הבתים ובסביבת אדם ברחבי הארץ.

המיזם, שמנוהל על ידי המרכז הישראלי למדע אזרחי במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף החברה להגנת הטבע והמרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר, מזמין את הציבור הרחב לתעד ולדווח על מיני הציפורים הנצפים בסביבת המגורים.

הספירה היא מיזם ניטור ארוך טווח שמתקיים בישראל מאז 2006, ועוקב אחר שינויים באוכלוסיות ציפורים באזורים מיושבים. הוא מבוסס על השתתפות מתנדבים מכל הארץ, שמבצעים תצפיות, סופרים ומדווחים – ובכך מספקים מידע חיוני על מגמות ושינויים בתפוצת הציפורים בסביבת האדם.

מטרות הספירה ומשמעותה

מטרת הספירה היא לקבל תמונת מצב עדכנית על מיני ציפורי הבר בערים ובמרחבים מאוכלסים, כולל אזורי תעשייה, כפרים שיקומיים ובסיסי צה"ל. הנתונים מסייעים לזהות שינויים בתפוצה לאורך זמן ולאסוף מידע שישמש למחקר מדעי ולקידום יוזמות המיטיבות עם הציפורים. לצד התרומה המדעית, הספירה מחברת את הציבור לטבע ומציעה פעילות נגישה של התבוננות, הנאה משותפת ושלווה.

ד״ר תומר גויטע, מנהל המרכז הישראלי למדע אזרחי, אמר: "ספירת הציפורים מזמינה את הציבור לעצור לרגע ולהביט סביבו בעיניים סקרניות. זו דרך פשוטה ונגישה להכיר את הציפורים שחיות לצידנו, לחדד יכולות זיהוי ותצפית, ולהפוך כל דיווח לתרומה משמעותית להבנת המתרחש בטבע העירוני".

תוצאות השנה הקודמת: עלייה בהשתתפות ומגמות מעניינות

בספירת הציפורים של ינואר 2025 התקבלו 1,400 דיווחים – עלייה של 11% לעומת 2024 – ובהם תועדו 51,863 ציפורים מ-144 מינים שונים. חמשת המינים המדווחים ביותר היו עורב אפור, מיינה מצויה, יונת הבית, צוצלת ודררה – כולם מינים המסתגלים היטב לסביבת אדם.

נרשמה התרחבות גיאוגרפית עם דיווחים מ-204 יישובים, וגידול בולט בתצפיות מיישובי הדרום והצפון. ניתוח רב-שנתי מצביע על עלייה בשכיחות המיינה והדררה, יציבות של העורב והיונה, וירידה בדרור הבית והבולבול.

ד״ר נירית לביא אלון, רכזת מדע אזרחי בחברה להגנת הטבע: ״הנתונים שנאספים לאורך השנים מאפשרים לנו לזהות תהליכים עמוקים באוכלוסיות הציפורים ביישובים – התחזקות של מינים פולשים לצד שינוי במעמדם של מינים מקומיים. מעבר לערך המדעי, הספירה מציעה חוויה מרעננת של יציאה החוצה, תשומת לב לסביבה הקרובה וחיבור מחודש לטבע״.

איך משתתפים? רק 10 דקות של כיף

ההשתתפות פשוטה: לומדים לזהות ציפורים באמצעות אלבום, אפליקציית Merlin, מדריכים וחידונים; מורידים את אפליקציית eBird ונרשמים; מתמקמים במרחב (חצר, פארק או רחוב); וסופרים במשך 10 דקות, רצוי בשעות הבוקר. יש לדווח על כל המינים שזוהו בראייה או בשמיעה ומספר הפרטים.

שלומית ליפשיץ, מייסדת הספירה: ״כמה דקות של התבוננות ליד הבית מספיקות כדי לגלות עד כמה הטבע עשיר ומפתיע. ספירת הציפורים מעודדת אותנו להקשיב, להבחין בפרטים הקטנים ולהבין שאנחנו חלק ממערכת חיה ודינמית״.

כל הפרטים והקישורים זמינים באתר המיזם.