בליכוד מכחישים את הפרסום של עמית סגל "הפרסומים השונים בעניין השיריונים הצפויים בבחירות הקרובות הם פייק ניוז מוחלט!"

אחרי שעמית סגל פרסם אמש (שלישי) כי נתניהו רוצה להגדיל את מספר השיריונים. בליכוד מכחישים: "הפרסומים השונים בעניין השיריונים הצפויים בבחירות הקרובות הם פייק ניוז מוחלט!".

כזכור אמש עמית סגל פרסם כי כחלק מההערכות של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבחירות בשנת 2026, הוא מתכנן שינויים ברשימת הפריימריז למפלגת הליכוד. על פי הדיווח. נתניהו מתכנן לבקש רשימת שריונים גדולה מתמיד הכוללת לא פחות מ-10 שמות.

סגל אמר: "אף פעם לא הייתה תחרות קשה כזו בליכוד, זה בגלל אותו חוק נורווגי שהכניס הרבה חברי כנסת חדשים ובגלל העובדה שרשימת הליכוד הארצית צרה מלהכיל את חברי הכנסת של הליכוד. מעבר לכך, הפעם נתניהו מתכנן לבקש את מספר השיריונים הגבוה ביותר שניתן לו אי פעם".

הבוקר שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיב לדיווח: "הוא לא יקבל את כל הכמות שהוא ירצה, והוא יצטרך להסביר למה" אמר השר. "בסוף יש היום 43 חברי כנסת ושרים מכהנים, ויש כנראה עוד שניים משמעותיים שהם עם סיכוי גבוה להיבחר. יש גם מחוזות. אם תביא עוד שיריונים, אז מה נשאר? זה יהיה קשה ומורכב".