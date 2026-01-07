בעקבות הדיווח על כוונת ראש הממשלה בנימין נתניהו לבקש רשימת שיריונים גדולה במיוחד לבחירות, השר מיקי זוהר הבהיר בראיון כי "הוא לא יקבל את כל הכמות שהוא ירצה, והוא יצטרך להסביר למה. זה יהיה קשה ומורכב"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיב הבוקר (רביעי) לדיווחים על כוונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לבקש רשימת שיריונים גדולה במיוחד לקראת בחירות 2026, כשהבהיר בראיון לרדיו 103FM כי נתניהו לא יקבל את כל השיריונים שירצה לרשימת הליכוד.

"הוא לא יקבל את כל הכמות שהוא ירצה, והוא יצטרך להסביר למה" אמר זוהר. "בסוף יש היום 43 חברי כנסת ושרים מכהנים, ויש כנראה עוד שניים משמעותיים שהם עם סיכוי גבוה להיבחר. יש גם מחוזות. אם תביא עוד שריונים, אז מה נשאר? זה יהיה קשה ומורכב".

כשנשאל על הפופולריות הגוברת של טלי גוטליב בקרב מתפקדי המפלגה, זוהר טען כי "ממה שאני שומע מהשטח, היא חושפת עוולות בצורה יומיומית כמעט, ואומרת את זה בלי פילטרים, והליכודניקים רוצים לראות את זה. אני לא יודע אם זה יספיק לה לעשירייה הראשונה או לא, אבל אני חושב שהיא תיבחר".

כזכור, הפרשן הפוליטי של חדשות 12 עמית סגל חשף אמש כי נתניהו מתכנן לבקש רשימת שיריונים גדולה מתמיד הכוללת לא פחות מ-10 שמות. "אף פעם לא היתה תחרות קשה כזו בליכוד, זה בגלל אותו חוק נורווגי שהכניס הרבה חברי כנסת חדשים ובגלל העובדה שרשימת הליכוד הארצית צרה מלהכיל את חברי הכנסת של הליכוד" אמר סגל. "מעבר לכך, הפעם נתניהו מתכנן לבקש את מספר השיריונים הגבוה ביותר שניתן לו אי פעם".

לטענתו, נתניהו "לא עושה זאת כדי לשריין עוד רשימה, אלא שיריונים אישיים. הוא התחיל להשתמש בזה בשנים האחרונות, אבל הוא עושה את זה הפעם מעבר. נתניהו מעוניין לשדרג את רשימת הליכוד בכדי לשלהב את הבוחרים. מדובר על עשרה שמות שנתניהו מתכנן לבקש, הוא יתפשר ודאי על חמישה".