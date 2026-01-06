סוכנו של שחקן הפועל ירושלים סדריק דון טען שמאמנו אמר לו: "אם לא אני – אתה מנקה רחובות בחוף השנהב". בקבוצה הכחישו: "הפרסום שקרי, ומפומפם"

עולם הכדורגל סוער לאחר שסוכנו של שחקן הפועל ירושלים סדריק דון טען שמאמן הקבוצה זיו אריה, אמר לו: "אם לא אני – אתה מנקה רחובות בחוף השנהב". בקבוצה הכחישו: "הפרסום שקרי, ומפומפם"

"שלשום נערכה אסיפה של הצוות המקצועי עם השחקנים. בדומה, פחות או יותר, למה שתואר באתרי הספורט. אף אחד מאיתנו – בוועד, בהנהלה ובצוות המקצועי, לא מקבל את התוצאות בשוויון נפש, כולנו מצפים לשינוי, האסיפה הציפה חלק מרוח הדברים כדי לעורר תגובה רגשית. נאמרו גם דברים חריפים, בהם "ציוריים", שום דבר שזר לקבוצות ספורט בזמן משבר".

"לצד זאת, הציטוט שעשה כותרת, שלא נחזור עליו כאן, עם הקונוטציה הדוחה – פשוט לא נאמר. לא היתה כל שיחה אישית עם עם סדריק. אפילו לא פניה אישית אליו בזמן האסיפה. הפרסום שקרי, ומפומפם מאז אמש ממניעים כלכליים ע״י קרוב משפחה של השחקן המתיימר לייצגו. צר לנו על הנזק שהדבר עושה לסדריק".

"מיותר לציין שביטוי של גזענות לא היה עובר פה, והוא רחוק כל כך מהתפיסה והרקורד של צוות האימון שלנו. בינתיים במציאות, השתתף היום השחקן כרגיל באימון הקבוצה. נתראה בנתניה בשישי, במטרה לחזור למסלול. יאללה הפועל".