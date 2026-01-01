שר החינוך יואב קיש הכריז על השחקן הוותיק כחתן הפרס לשנת תשפ״ו, בהוקרה על 70 שנות עשייה ששזורות בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי ובפסיפס החברתי של המדינ

שר החינוך, יואב קיש, הודיע היום כי השחקן גבי עמרני נבחר לקבל את פרס ישראל בתחום אמנות הקולנוע לשנת תשפ״ו.

ההכרזה מגיעה לאחר התכנסות ועדת הפרס, והיא מציינת הכרה בעשייה ארוכת שנים של עמרני, דמות מוכרת ואהובה בתרבות הישראלית. הפרסים יוענקו במוצאי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל.

נימוקי ועדת הפרס

ועדת הפרס התכנסה בראשותו של מר משה אדרי, ובהשתתפות מר שמעון אלקבץ, ד"ר יפעת בן-חי שגב וד"ר חיים פרלוק.

בנימוקיה ציינה הוועדה כי "גבי עמרני מציין 70 שנות עשייה בקולנוע, השזורות בסיפורה של מדינת ישראל". עוד נאמר כי עמרני "הוא דמות מוכרת ואהובה בכל בית בישראל, החוצה דורות, וחתום על אינספור רגעים שצרובים בפנתאון הקולנוע הישראלי".

הוועדה הדגישה כי "התפקידים הרבים והמגוונים שגילם לאורך השנים משקפים את הפסיפס המרהיב של החברה הישראלית, ומבליטים את כישרונו הטבעי והיוצא דופן לגלם דמויות שונות על כל במה קולנועית".

עשייתו של עמרני משתרעת על פני עשרות שנים, והיא משקפת את ההתפתחות התרבותית והחברתית של ישראל מאז קום המדינה. דרך תפקידיו הרבים, הוא תרם להנצחת רגעים משמעותיים בתולדות הקולנוע המקומי, תוך שהוא מגלם דמויות מגוונות שמייצגות את השונות והעושר של החברה הישראלית.

על פרס ישראל

פרס ישראל הוא הפרס החשוב והיוקרתי ביותר הניתן במדינת ישראל. הוא מוענק מדי שנה לאישים שהצטיינו בתחומים שונים, כהוקרה על תרומתם למדינה ולחברה.

הפרסים לשנת תשפ״ו יחולקו בטקס חגיגי במוצאי יום העצמאות ה-78, כחלק ממסורת ארוכת שנים שמכבדת את המצוינות הישראלית.