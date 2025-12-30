בגלל מאבק על תפקיד יו"ר המועצה הדתית בירושלים, ח"כ משה גפני משתלח בחברי ש"ס: "אם מישהו בש"ס עדיין לא הבין את המציאות החדשה – כדאי שיפנים זאת"

הקרב האמיתי בתוך הציבור החרדי הוא לא בנושא הגיוס אלא מלחמה של ממש בין ש"ס לדגל התורה על תפקיד יו"ר המועצה הדתית בירושלים.

אחרי פרישתו של הממונה על המועצה הדתית, הסרוג נתן נתנזון, נפתח התפקיד וגם בש"ס וגם בדגל התורה לוטשים אליו עיניים. נזכיר כי ירושלים היא העיר הגדולה בישראל, ובעקבות כך מערך הכשרות שלה הוא הגדול ביותר והתפקיד חולש על מאות משרות של משגיחי כשרות, בלנים, תקציבים לשירותי דת ועוד.

אחרי שאתמול האשים שר הדתות לשעבר מיכאל מלכיאלי, כי גפני ביקש לעכב העברת 30 מיליוני שקלים בוועדת הכספים שיועדו לשיפוץ מקוואות, יצא גפני במתקפה חריפה על ש"ס ועל הג'ובים:

"ניסיונות ההכפשות הזולים הפכו לכלי כשנגמרים הטיעונים, הם לא יחליפו עובדות ולא יטשטשו את האמת והם בעיקר מעידים על החשש מאובדן שליטה, כוח ושררה", מסרו מקרוביו של גפני, שהוסיפו: "כולנו עדים לנזק ולחורבן שהם הותירו אחריהם בשנים האחרונות בנושאי הכשרות, המקוואות וכל שירותי הדת כולל בירושלים", עקץ גפני ביחס לתפקודם של אנשי ש"ס במועצה הדתית.

ועל המתח המבעבע בין החרדים הספרדים לבין החרדים הליטאים, הוסיפו בדגל התורה: "תם העידן בו לציבור דגל התורה לא יהיה ייצוג בנושאים הללו בכל הארץ, ממטולה ועד אילת, כולל בירושלים, שם דגל התורה היא הסיעה הגדולה בעיר. אם מישהו בש"ס עדיין לא הבין את המציאות החדשה – כדאי שיפנים זאת. הציבור כבר אמר את דברו. השינוי כבר בעיצומו".