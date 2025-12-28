חברת הכנסת נעמה לזימי נמצאת תחת מתקפה בשעות האחרונות, לאחר שאמרה כי: "אני חושבת שנתניהו הוא לא ישראלי באמת"

חברת הכנסת נעמה לזימי השתתפה בפודקאסט, ואמרה שם: "אני חושבת שנתניהו הוא לא ישראלי באמת. הוא בהלם מהמאבק הזה, בגלל שהוא לא מבין שהאתוס של המדינה שלנו זה דמוקרטיה וערבות הדדית".

בתגובה, רבים תקפו אותה על דברים אלו. אחד מהגולשים כתב, "תראו מה זה הגמוניה. ‏נעמה לזימי מסבירה שנתניהו הוא לא ישראלי באמת, לא כמוה וכמו אנשי המחנה שלה. ‏אני חוזר: נתניהו. ראש הממשלה הכי פופולארי שהיה כאן מאז בן גוריון, האיש שזכה באינספור מערכות בחירות, ביבי- הוא! הוא לא ישראלי!!! ‏זה הכוח של תודעת אדונות הגמונית, כשהשקר הפוך לאמת".