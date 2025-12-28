איך פספס גלילאו את גילויו של כוכב לכת? מה קרה כשהספרדים הרימו ידיים במקסיקו, ומי ענקי התרבות שחוגגים היום יום הולדת? עשרה דברים שקרו ב-28.12

אימה בשגריות ישראל בבנגקוק, יום הולדת לשחקנית אגדית מהארי פוטר, פספוס היסטורי של גלילאו גליליי והכרה ספרדית במקסיקו. עשרה דברים שהתרחשו ב-28.12.

1612 28.12: הפספוס הגדול של גלילאו גליליי

נתחיל בימי הביניים האסטרונום האיטלקי המפורסם מכולם, גלילאו גליליי. הוא רשם ביומנו ב-28.12 תצפית מעניינת, ולא הבין על הגילוי הגדול שלו. הוא הבחין בנקודה כחולה זעירה ליד צדק, וסימן אותה במפה. למעשה, גלילאו היה האדם הראשון בהיסטוריה שצפה בכוכב הלכת נפטון, יותר מ-230 שנה לפני שהתגלה רשמית.

עוד באותו נושא מסי, ריאל מדריד וסיפור מצמרר בארה"ב | 10 דברים שקרו ב-22.12 15:37 | שמחה רז 0 0 😀 👏

גלילאו טעה לחשוב שמדובר ב"כוכב שבת" רגיל. הסיבה לטעות היא בגלל הציוד המוגבל של אותה תקופה, והעובדה שנפטון בדיוק החל נסיגה. גלילאו אפילו ציין ש"הכוכב" נראה כזז מעט לעומת תצפית קודמת, אך לא ייחס לכך חשיבות מספקת כדי להכריז על גילוי חדש.

22.12 באמריקה של המאה ה-19

עצמאות מקסיקו: אחרי יותר מעשור של עצמאות "דה-פקטו" של מקסיקו (שהוכרזה כבר ב-1821), ו-11 שנה אחרי שהקרבות הסתיימו, ב-22.12.1836 ספרד הבינה שהיא לא תצליח לנצח את האומה החדשה שנוצרה. ב-28 בדצמבר נחתם "חוזה סנטה מריה-קלטרובה" – בו ספרד הכירה רשמית וסופית בעצמאות מקסיקו.

לידת האו"ם: וודרו וילסון, נולד ב-22.12.1956 בסטאונטון בוירג'יניה. הוא היה הנשיא ה-28 של ארצות הברית ואחד האישים המשפיעים ביותר על עיצוב מדיניות החוץ האמריקאית במאה ה-20. וילסון, פרופסור למדעי המדינה בהכשרתו. הוא הגיע לבית הלבן עם תפיסה מוסרית-אידיאולוגית של תפקידה של אמריקה בעולם, כמובילת הצדק העולמי.

בתום המלחמה הציג את "ארבע עשרה הנקודות". זה היה חזון שאפתני שכלל הקמת גוף בינלאומי שימנע מלחמות עתידיות. כך נולד רעיון חבר הלאומים. דווקא הסנאט האמריקאי סירב לאשר את הצטרפות ארה"ב לארגון שווילסון עצמו יזם, אך הרעיוניות שלו היוו את הבסיס לאו"ם.

22.12: לידת הקולנוע המסטיק והמחשב

מסטיק כתרופה: וויליאם סמפל, רופא שיניים מאוהיו, קיבל את הפטנט הראשון על ייצור מסטיק. סמפל האמין שלעיסת התערובת (שהכילה אז בעיקר גומי טבעי ופחם) תעזור לאנשים לנקות את שיניהם ולחזק את החניכיים. הטעם המתוק והצבעים המוכרים לנו היום נוספו רק שנים רבות לאחר מכן.

ב-22.12.1895 נערך בפריז הקרנת הקולנוע הראשונה בתשלום. האחים אוגוסט מארי לואי ניקולא לומייר, ממציאי הקולנוע, עשו את ההיסטוריה. הקהל המופתע צפה בסרטונים קצרים בני פחות מדקה, כמו "הרכבת נכנסת לתחנה". האגדה מספרת שחלק מהצופים זינקו ממקומם בבהלה כשהרכבת הופיעה על המסך. הם היו בטוחים שהיא עומדת לפרוץ לתוך החדר.

המוח המברקי במאה ה-20? ב-22 לדצמבר 1903 נולד בבודפשט ג'ון פון נוימן, מתמטיקאי יהודי-אמריקאי שרבים רואים בו את המוח המבריק ביותר של המאה ה-20. פון נוימן פיתח את המבנה הבסיסי של המחשב (ארכיטקטורת פון נוימן), המשמש אותנו עד היום בכל מחשב אישי וסמארטפון.

יוג'ין ויגנר, יהודי-הונגרי חתן פרס נובל לפיזיקה לשנת 1963, שלמד יחד עם פון נוימן בבית הספר התיכון הלותרני, אמר עליו "יש שני סוגי אנשים בעולם: ג'וני פון נוימן – ואנחנו, השאר".

שנות ה-20: הטייסת הראשונה ובורא העולמות

ב-28 בדצמבר 1920 החיים של אמיליה ארהארט השתנו. היא לימים תתפרסם כאישה הראשונה שחצתה גם את האוקיינוס האטלנטי ולאחר מכן את השקט בטיסת יחיד. באותו יום היא ביקרה יחד עם אביה בתערוכת טיסות ראווה בלונג ביץ'. למחרת היא טסה עשר דקות עם טייס צבאי ממלחמת העולם הראשונה. אחרי הטיסה הזאת ששינתה החליטה ארהארט שהיא רוצה לטוס.

המולטיוורס: עוד יהודי משפיע נולד היום. סטן לי, האיש שהפך את "מארוול" למפלצת תרבותית. לי שנולד ב-28 בדצמבר 1922. ברא דמויות כמו ספיידרמן, האוונג'רס והאקס-מן. הוא היה הראשון להעניק לגיבורי העל בעיות אנושיות, לבטים מוסריים וחולשות – מה שהפך אותם לאהובים על מיליונים. רבים מגיבורי העל של לי ושל אחרים נוצרו בידי יהודים כתקווה בימים החשוכים אמצע המאה ה-20.

להארי פוטר יש יותר כבוד

כוח הקסם: עוד יום הולדת הפעם לא של יהודייה. מגי סמית' שנולדה בב-28.12 1934. היא מהשחקניות הבודדות שזכו ב"כתר המשולש" (אוסקר, אמי וטוני), אך עבור מעריצי "הארי פוטר" היא תמיד תהיה פרופסור מינרווה מקגונגל. סמית' העניקה למקגונגל עומק שקשה לדמיין שחקנית אחרת מבצעת: שילוב מושלם של סמכותיות קשוחה, חדות לשון ואימהיות חבויה. היא נפטרה ב-27 בספטמבר 2024 בגיל 89.

כולם ידעו למי יש יותר כבוד: חמש שנים אחריה נולד בירושלים הזמר, השחקן וחתן פרס ישראל, יהורם גאון. גאון הוא אולי האמן הישראלי המזוהה ביותר עם המושג "קונצנזוס". הוא התפרסם בלהקת הנח"ל ושלישיית גשר הירקון. אך הפך לאייקון נצחי כשגילם את קזבלן – תפקיד שבו נתן קול למצוקות ולגאווה של עדות המזרח בישראל הצעירה.

מעבר ללהיטי הענק שלו ("כל הכבוד", "הנני כאן", "השר משה מונטיפיורי"), גאון הקדיש חלק ניכר מפועלו לשימור שירת הלאדינו והמורשת הירושלמית. הוא גילם את יוני נתניהו ב"מבצע יונתן" ונדמה שהוא תמיד ברקע של מדינת ישראל.

22.12.1972: הדרמה בבנגקוק

נסיים עם אירוע קשה בתאילנד. ארבעה מחבלים מארגון "ספטמבר השחור" השתלטו על שגרירות ישראל בבנגקוק. בניגוד לאירועים אחרים של הארגון, כאן המשא ומתן של שלטונות תאילנד הצליח להביא לסיום שקט. המחבלים שחררו את בני הערובה הישראלים והוטסו למצרים, ובכך נמנע מרחץ דמים נוסף.