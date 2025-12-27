לאחר ההכרה של מדינת ישראל בסומלילנד כמדינה ריבונית נפרדת מסומליה ביום שישי, סומליה, נשיאת מועצת הביטחון באו"ם לחודש ינואר, ביקשה לקיים דיון דחוף במועצה בנושא הכרת ישראל בסומלילנד

לאחר ההכרה של מדינת ישראל בסומלילנד כמדינה ריבונית נפרדת מסומליה ביום שישי, סומליה, נשיאת מועצת הביטחון באו"ם לחודש ינואר, ביקשה לקיים דיון דחוף במועצה בנושא הכרת ישראל בסומלילנד. הדיון צפוי להתקיים ביום שני הקרוב בשעה 15:00 שעון ניו יורק.

עוד באותו נושא תפנית מדינית: נתניהו הכיר במדינה חדשה, העזתים יהגרו לשם? 15:58 | יאיר אמר 3 0 😀 👏

הדיון מתקיים על רקע ההחלטה על הכרה הדדית וכינון יחסים דיפולמטיים מלאים בין ישראל לסומלילנד, בהתאם להחלטת ראש הממשלה נתניהו ונשיא סומלילנד אבדירחמן מוחמד עבדילאהי. ההחלטה כוללת מינוי שגרירים ופתיחת שגרירויות.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, התייחס לבקשה לדיון ואמר: "ישראל תפעל מתוך אחריות ושיקול דעת, ולא תירתע מדיונים פוליטיים שמנסים לערער על החלטות ריבוניות. נמשיך לשתף פעולה עם כל גורם התורם ליציבות אזורית".

בתוך כך, משרד החוץ של איראן גינה את ההכרה של ישראל בסומלילנד. באיראן כינו את הצעד "מהלך זדוני שמטרתו לערער את היציבות בים סוף ובקרן אפריקה".