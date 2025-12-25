מהילד מקריית חיים ועד אחד הקולות המזוהים בישראל: לרגל יום הולדת 75 של יהודה פוליקר – עשרה רגעים, אלבומים ותחנות שעיצבו קריירה מוזיקלית ייחודית, בין רוק ישראלי לנשמה יוונית

הוא התחיל כילד מקריית חיים עם גמגום ופחדים בבית של ניצולי שואה, הפך לסולן של אחת הלהקות הגדולות של האייטיז, ובקריירת סולו בנה שפה מוזיקלית שאין עוד כמוה: רוק ישראלי עם נשמה יוונית, ומילים שנוגעות בבטן הרכה של החברה הישראלית. לרגל יום הולדתו ה־75 של יהודה פוליקר – עשרה רגעים ותחנות שעשו אותו למה שהוא.

1. הילד מקריית חיים

פוליקר נולד לפני 75 שנה בקריית חיים, להורים ניצולי שואה מסלוניקי. הזיכרונות והסיפורים מהבית ליוו אותו מגיל צעיר, ובהמשך מצאו את דרכם גם אל המוזיקה.

2. הוא גמגם בילדות – אבל על הבמה זה נעלם

פוליקר סיפר שתקופה ארוכה גמגם. בשירה זה לא הורגש בכלל, וזה הפך לסימן היכר: כשהוא שר, הכול יצא נקי ומדויק.

3. לפני המוזיקה: הוא למד להיות ספר

ההורים רצו מקצוע ביד, והוא הלך ללמוד ספרות ואפילו פתח מספרה בחצר הבית. בבוקר תספורות, בערב גיטרה – עד שהמוזיקה לקחה את ההובלה.

4. "בנזין" עשתה ממנו שם של דור שלם

בשנות ה-80 הוא הפך לסולן ולמנהיג של "בנזין", עם שירים שהפכו לקלאסיקות כמו "יום שישי", "חופשי זה לגמרי לבד" ו"משמרת לילה". הרבה מהלחנים היו שלו – והוא היה הפנים של הלהקה.

5. ואז בא הטוויסט: אלבום יווני שהפך ללהיט ענק

אחרי פירוק "בנזין" הוא הלך נגד הציפיות והוציא ב־1985 את "עיניים שלי" – אלבום שמבוסס על שירים יווניים שתורגמו לעברית. ההימור השתלם בענק והכניס את המוזיקה היוונית ללב המיינסטרים הישראלי.

6. "אפר ואבק" – האלבום שהפך כאב פרטי לסיפור ישראלי

ב-1988 יצא "אפר ואבק", אלבום על דור שני לשואה שהפך לקלאסיקה ישראלית. זה אלבום שמסביר למה פוליקר הוא לא רק זמר, אלא יוצר שידע לתת מילים למה שאנשים הרגישו ולא הצליחו להגיד.

7. הוא הלחין חצי מהמדינה – גם כשלא שר

לא מעט מהלהיטים הכי מוכרים בישראל קשורים אליו מאחורי הקלעים: הוא הלחין/עיבד/הפיק לאחרים (גידי גוב, ריטה, נורית גלרון, ירדנה ארזי ועוד). לפעמים השם שלו לא בכותרת, אבל הטביעת אצבע כן.

8. לא רק שירים: הוא גם מצייר

פוליקר עוסק גם בציור (כולל תערוכה), ואפילו אחת העבודות שלו הגיעה לעטיפת אלבום. צד נוסף של אמן שלא מסתפק רק בשירים.

9. שומר מרחק מהחשיפה – ונותן לשירים לדבר

לאורך השנים פוליקר הקפיד לשמור על פרטיותו ומיעט להתראיין, גם בשיא ההצלחה. במקום הצהרות אישיות או נוכחות תקשורתית מתמדת, הוא בחר לתת למוזיקה להוביל – עם שירים שנוגעים בזהות, בזיכרון ובאהבה.

10. גם בגיל 70+ הוא לא נח: שירים חדשים, הופעות, והוקרה גדולה

בשנים האחרונות הוא המשיך להוציא סינגלים ולהופיע, כולל הופעה בסלוניקי ב-2025 לציון 40 שנה ל"עיניים שלי" – רגע שמתחבר גם לשורשים המשפחתיים שלו. ובאותה שנה גם הוכרז על הענקת תואר דוקטור לשם כבוד מהאוניברסיטה העברית.