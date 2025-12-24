בפרק השבועי של 'כיפות ברזל' התייחס הפאנל לפרשת המסמכים בלשכת רה"מ: "אם בנט היה מפעיל את זה, נתניהו היה שורף את הרחובות" וגם: סגירת גלי צה"ל, החרם של מיקי זוהר על הבמאים וחוק הגיוס. צפו

כיפות ברזל קטארגייט. בפרק השבועי של פודקאסט 'כיפות ברזל' בהגשת נתנאל איזק, התכנס הפאנל לדיון סוער על הנושאים שעמדו במרכז סדר היום הציבורי: פרשת המסמכים בלשכת רה"מ, האולטימטום החרדי לחוק הגיוס והסערה סביב גלי צה"ל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כיפות ברזל על קטארגייט

בפאנל השתתפו: עורך סרוגים אריה יואלי, פרשן כיכר השבת ישי כהן, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן ופעילת 'שותפות לשירות' נועה מבורך.

פאנל כיפות ברזל קטארגייט: "פרשת הבגידה הגדולה בתולדות המדינה"

הדיון נפתח בסערה סביב אלי פלדשטיין והחשד להדלפת מסמכים מסווגים. ישי כהן טען כי האירוע חמור ומחייב התייחסות ישירה מראש הממשלה: "מתוך לשכת ראש הממשלה, עם שימוש בטייטל לשכת ראש הממשלה, תדרכו עיתונאים כתבים צבאיים… לעשות יח"צ לקטאר, לטהר את שמה של קטאר, לפגוע במצרים מתוך לשכת ראש הממשלה". כהן הוסיף: "נתניהו חייב להתייחס אליו. זה כבר לא הערכות ולא חשדות של המשטרה. זו עובדה מוגמרת שזה מה שקרה".

אבי וידרמן הציג עמדה נחרצת אף יותר: "זה לא פרשת פלדשטיין, זה פרשת הבגידה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל, בטח בטח כשהיא נעשית מתוך האקווריום". לדבריו, "כשאתה משרת לשכה אחרת של מדינה אחרת אתה בוגד, נורא פשוט".

עורך סרוגים, אריה יואלי, התייחס לשתיקת הימין בפרשה: "אם בנט היה מפעיל, כלומר העוזר של בנט היה מדברר את קטאר, נתניהו שורף את הרחובות… בגלל שזה נתניהו זה שקט".

עוד באותו נושא מבוכה לנתניהו: שר בממשלה קורא לחקור את קטארגייט 09:43 | חדשות סרוגים 11 0 😀 👏

נועה מבורך ביקרה את השימוש במניפולציות בזמן מלחמה: "לא הגיוני שלשכת ראש הממשלה… מנסה להפעיל מניפולציות בזמן של מלחמה. זמן של מלחמה המנהיג שלנו ראש הממשלה היה צריך לעמוד מול הציבור ולהגיד במקומות האלה הצלחנו… במקומות האלה לא הצלחנו". היא סיכמה: "אם עושים פה כל מיני תרגילים ששוב יש בהם סכנה לביטחון המדינה אבל העניין שלהם זה לעבוד על הציבור… זה לא מנהיגות".

"איזה היאחזות נח"ל בראש שלך?"

הצהרת שר הביטחון ישראל כ"ץ על הקמת גרעיני התיישבות ברצועה עוררה תגובות מעורבות. אבי וידרמן תקף: "השר כ"ץ עושה הכל חוץ מלעסוק בביטחון. יום אחד הוא מפרק את תחנת השידור הצבאית הלאומית שלנו ויום אחר הוא שולח אותנו להתיישב בעזה ואז חוזר בו".

נועה מבורך טענה כי המהלך נכון עקרונית אך עיתויו בעייתי: "לעשות את זה עכשיו זה לעשות את זה מאוחר מדי, אבל אין לנו ברירה אחרת". לדבריה, "אם לא נשלוט בצפון רצועת עזה בשלב הראשון כאירוע צבאי ביטחוני, בשלב השני כאירוע התיישבותי – כי ברור שהתיישבות מביאה ביטחון".

מנגד, ישי כהן הזהיר מפני הפגיעה ביחסים עם ארה"ב: "האנשים שפגעו הכי הרבה בריבונות ובכל מה שקשור להתיישבות יהודית בנושא הזה הם דווקא אנשי הימין". הוא הסביר: "אם אתה גורם לכך שנשיא ארצות הברית… [יגיד] אם ישראל תחיל ריבונות ביהודה ושומרון היא תאבד אותי, תאבד את ארצות הברית, אתה יודע שנכשלת".

אריה יואלי לעג למינוח המיושן בו השתמש השר: "אהבתי בישראל כ"ץ את המילה היאחזות נח"ל, כאילו חזרנו לשנות ה-70… איזה היאחזות נח"ל בראש שלך, על מה אתה מדבר? תבוא תקים יישוב וזהו, תביא אנשים, מה צריך היאחזות נח"ל?".

האולטימטום החרדי: "חרפה בזמן מלחמה"

סוגיית גיוס החרדים עמדה גם היא במרכז הדיון. נועה מבורך כינתה את המהלך "חרפה": "על מה מציבים אולטימטום במדינת ישראל במצב של מלחמה?… לא מציבים אולטימטום להסדרת מעמד בני הישיבות לתת פטורים, כי כולנו יודעים שהחוק הזה לא מגייס". היא הציעה חלופה: "אם אתם חלק, תשימו אולטימטום על תקציבים לישיבות הסדר… תשימו אולטימטום על זה שבתוך התקציב החדש… יהיה עוד תקציב לחטיבת חשמונאים".

ישי כהן הגן על נחיצות החוק הנוכחי: "אני כן חושב שהחוק הזה הוא החוק הכי נכון כרגע בשלב הזה. אפשר להמשיך להיות צודקים עוד שלוש שנים ובינתיים שנתיים אנחנו רבים באולפנים". לדבריו, "אם החוק הזה היה עובר והרבנים באמת היו תומכים בו זה הסיכוי האמיתי להביא חרדים לצה"ל… אני לא רואה חוק שהחרדים תומכים בו וזה מקובל על הציבור הישראלי".

אריה יואלי הסביר את הרציונל החרדי: "חוק הגיוס מה שהוא אומר זה בעצם שהרבנים החרדים יגידו שאפשר להתגייס… ברגע שיהיה חוק גיוס אפשר להתגייס, אז יתגייס הראשון והתגייס גם ה-100 והתגייס גם ה-1000". לעומתם, אבי וידרמן הטיל ספק בלוחות הזמנים: "חוק גיוס לא נראה באופק ולא יראה".

מיקי זוהר, הקולנוע וסגירת גל"צ

בנושא הצעתו של השר מיקי זוהר לשלול תקציבים מסרטים הפוגעים בחיילי צה"ל, אמר אריה יואלי: "אתה לא יכול לקבל את הכסף של המדינה ולהגיד אני לא רוצה שהיא תייצג אותי… אותו דבר עם החרדים, אתה לא יכול לקבל את הכסף מהמדינה ולהגיד אני לא רוצה שהיא תייצג אותי, זה צריך להיות בהכל".

עוד באותו נושא תפנית במשבר הקולנוע: הקרנות בגיבוי לשר התרבות זוהר 18:07 | ענבר מלכא 1 0 😀 👏

ישי כהן הוסיף: "יש הבדל בין ביקורת שהיא דבר מבורך והיא דבר חשוב לבין להציג את חיילי צה"ל כקילרים נאצים וזה קיים". אבי וידרמן תקף את המהלך: "מה שווה הקולנוע אם אנחנו לא שולטים בו, אם אנחנו לא מקבלים את הקולנוע של צפון קוריאה".

בנוגע לסגירת גלי צה"ל, נרשמה הסכמה רחבה בפאנל למעט וידרמן. אריה יואלי טען: "היום שלכל אחד יש טלפון ולכל אחד יש ספוטיפיי ולכל אחד יש יוטיוב בטלפון, הוא לא צריך תחנה צבאית… אפשר לסגור את זה, חבל על הכסף". ישי כהן חיזק: "אין צבא בעולם, ודאי במדינה דמוקרטית, שלצבא יש רדיו… האם חיילים בצה"ל זה התפקיד שלהם להתעסק בפוליטיקה?".

נועה מבורך הוסיפה: "אנחנו לא נמצאים בשנות ה-50… עדיף שצה"ל יתרכז בביטחון". מנגד, וידרמן טען כי מדובר במהלך פוליטי: "ממשלה שמכניסה את האצבעות שלה לתוך העיניים של הציבור פעם אחרי פעם".

צל"ש או טר"ש?

לסיום, בחרו חברי הפאנל את מצטייני ומאכזבי השבוע: