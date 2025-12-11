במלאת 3 שנים להקמת הממשלה, שאלנו את גולשי סרוגים מה דעתם על חוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. צפו בתוצאות ובפרשנות של פאנל 'כיפות ברזל'

כיפות ברזל בתוכנית מיוחדת. במלאת שלוש שנים להקמת ממשלת נתניהו הנוכחית, ערך מכון סופר דאטה עבור אתר סרוגים סקר עומק מקיף בקרב הציבור הסרוג במטרה לבחון את מידת שביעות הרצון והתמיכה של הציבור בקואליציה.

הסוגיה הבוערת ביותר מאז השבעה באוקטובר, חוק הגיוס, עמדה במרכז השאלה הראשונה. הציבור הדתי-לאומי נשאל האם הוא תומך או מתנגד לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. לפי הסקר, 57% מהמצביעים מתנגדים לחוק הגיוס, 34% תומכים ו-9% ענו שאינם מכירים את הפרטים מספיק טוב.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כיפות ברזל סקר על חוק הגיוס

פרשנות הפאנל

אבי וידרמן הדגיש כי הרוב המוצק בקרב גולשי סרוגים הוא ימני, ולכן ההתנגדות מעידה על קרע פנימי חמור: "מה שאתה רואה כאן זה אנשים שבמובהק אמורים להיות תומכים של הממשלה הזאת, רוצים באחדותה של הממשלה הזאת ועדיין שני שלישים מהם אומרים לך אנחנו מתנגדים לחוק הגיוס".

אריה יואלי הציג את ההתלבטות הדרמטית בבסיס הנתונים: "אז אני חושב שכולם נגד חוק הגיוס וכולם בעד חוק הגיוס. כלומר יש פה התלבטות מאוד גדולה בציבור הדתי. האם להתנגד לחוק הגיוס כי הוא באמת לא שוויוני. אבל המחיר שלו הוא פירוק הקואליציה".

עוד באותו נושא ליברמן באולפן סרוגים: "היעד הבא שלי הוא ראשות הממשלה" 10:35 | נתנאל איזק 9 1 😢

יוסי סרגובסקי טען כי בחלק מההתנגדות קיים אלמנט רגשי, אך הדגיש את חשיבות הקידום החוק: "זאת אומרת 57% שמתנגדים, יש פה איזשהו אלמנט לדעתי קצת רגשי, במקרה הזה צריך להיות חכם ולא צודק. אם החוק הזה יביא למתגייסים חדשים אז הוא טוב, צריך לא לשרוף את המועדון, בלי החוק הציבור החרדי הולך ומקצין, ומתקרב לפלג הירושלמי".