השחקן והבמאי מוחמד בכרי הלך לעולמו בגיל 72. בכרי, שהיה מהשחקנים הערבים הבולטים בישראל. בעשרים השנים האחרונות שמו נקשר בעיקר במאבקים משפטיים וציבוריים סביב סרטו השנוי במחלוקת "ג'נין ג'נין"

היום (רביעי) הלך לעולמו השחקן והבימאי מוחמד בכרי, כשהוא בן 72. בכרי נולד בשנת 1953 בכפר בענה שבגליל. הוא החל את דרכו האמנותית בשנות ה-70 לאחר שסיים לימודי משחק וספרות ערבית באוניברסיטת תל אביב. לאורך שנות ה-80 וה-90 הוא הפך לדמות מוכרת מאוד, כששיחק בשורה של הפקות מרכזיות בתיאטרון חיפה, הבימה והקאמרי.

תפקידו הקולנועי המזוהה ביותר היה בסרט "מאחורי הסורגים" (1984), שם גילם את דמותו של עיסאם, מנהיג האסירים הביטחוניים. הסרט זכה להצלחה גדולה והיה מועמד לפרס האוסקר הזר. בהמשך השתתף בכרי בהפקות בינלאומיות רבות וזכה גם בפרסים בחו"ל.

פרשת "ג'נין ג'נין" והמאבק המשפטי

נקודת המפנה המשמעותית בחייו הייתה בשנת 2002, במהלך מבצע "חומת מגן". בכרי נכנס למחנה הפליטים ג'נין וביים את הסרט הדוקומנטרי "ג'נין ג'נין", שהציג את גרסת הפלסטינים לאירועים. הסרט עורר זעם ציבורי רב בישראל, לאחר שנטען כי הוא כולל עדויות שקריות המציגות את חיילי צה"ל כמי שביצעו פשעי מלחמה.

הסרט הוביל למאבק משפטי חריף שנמשך קרוב לשני עשורים:

הפסילה הראשונית: המועצה לביקורת סרטים פסלה את הסרט להקרנה, אך בג"ץ הפך את ההחלטה ב-2003 בשם חופש הביטוי.

תביעות הדיבה: לוחמי המילואים ששירתו בג'נין הגישו תביעות דיבה נגד בכרי.

פסיקת בית המשפט: בשנת 2021 אסר על הקרנת "ג'נין ג'נין" בישראל והורה על החרמת עותקיו. בשנת 2022 אישר בית המשפט העליון את ההחלטה, תוך שקבע כי הסרט רצוף שקרים וסילופים.

הזיהוי הפוליטי והשנים האחרונות

בכרי מעולם לא הסתיר את עמדותיו הפוליטיות המבקרות את מדיניות ישראל. הצהרותיו אלו, לצד השתתפותו בכנסים בלבנון והתבטאויותיו בעד הנרטיב הפלסטיני, הפכו אותו לדמות שנויה במחלוקת עמוקה בקרב הציבור הישראלי.

לצד הפעילות הפוליטית, המשיך בכרי לעסוק באמנות. גם בניו סאלח וזיאד פיתחו קריירות משחק משלהם. הוא הוסיף להופיע על במות בחו"ל ובתיאטראות במגזר הערבי, כשהוא מנסה לשמר את מעמדו כיוצר למרות הנידוי היחסי שחווה מצד הממסד התרבותי הישראלי בעקבות פסק הדין בפרשת ג'נין.

מוחמד בכרי הותיר אחריו אישה ושישה ילדים.