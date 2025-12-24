משרד התרבות והספורט חושף את הזוכים בפרס ע"ש הנשיא החמישי יצחק נבון, המוקדש לשימור המורשת המגוונת של קהילות ישראל בתחומי מחול, תיאטרון וספרות – כולל פרס מפעל חיים ליעקב בודו, הלא הוא צ'יבוטרו מקופה ראשית

משרד התרבות והספורט הכריז על זוכי פרס שר התרבות לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל ע"ש יצחק נבון לשנת 2025. הפרס מוענק ליוצרים שתרמו לשימור, חידוש והעמקת המורשת התרבותית המגוונת בישראל, בתחומי המחול, התיאטרון, הספרות ופרס מפעל חיים. השנה יזכו בפרס דגה פדר, יעקב (יענק’לה) פילצר, עדן אוליאל, רועי יוסף, רמי מארק רום ורות פויירשטיין, לצד פרס מפעל חיים ליעקב בודו.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בירך את הזוכים ואמר: "פרס יצחק נבון מבטא את מחויבותה של מדינת ישראל לשימור ולטיפוח העושר התרבותי המגוון המרכיב את החברה הישראלית. הזוכות והזוכים השנה מגלמים ביצירתם חיבור עמוק בין מסורת לחדשנות, בין זהות אישית לסיפור קולקטיבי, ובין עבר, הווה ועתיד. יצירתם מעשירה את התרבות הישראלית, מחזקת את תחושת השייכות ומאפשרת דיאלוג בין קהילות, תרבויות ודורות".

פרס מפעל חיים: יעקב בודו

פרס מפעל חיים ע"ש יצחק נבון הוענק ליעקב בודו, המוכר בתור צ'יבוטרו, המאבטח מקופה ראשית. בודו זכה בפרס על מפעל חיים אמנותי יוצא דופן, השזור בתולדות התרבות והתיאטרון בישראל. הוועדה ציינה את תרומתו רבת השנים לתיאטרון ביידיש, את פועלו כשחקן מרכזי בתיאטרון "יידישפיל", ואת תפקידו בשימור והחייאת התרבות היהודית־יידית כחלק בלתי נפרד מהמרקם התרבותי הישראלי.

תחום המחול

פרס לעידוד יוצרים הוענק לדגה פדר. ועדת השיפוט ציינה כי יצירתה משמרת ומעבירה לדורות הבאים מסורת תרבותית ואמנותית ייחודית, תוך חיבור בין שורשים, זהות ויצירה עכשווית. בעבודותיה היא מתעדת סמלים, דימויים ותפיסות עולם, ומעניקה להם הקשר חברתי והיסטורי, תוך קידום שיח בין־תרבותי בישראל ושילוב מסורת עם חידוש אמנותי.

פרס ליוצר בראשית דרכו הוענק ליעקב (יענק’לה) פילצר. השופטים ציינו כי הוא מביא לעולם המחול קול אישי, המחבר בין סיפור חיים שורשי לבין חיפוש אמנותי פתוח, ועוסק בזהות, שייכות והגדרה מחדש. פילצר הוא רקדן שגדל בבית חסידי חרדי.

תחום התיאטרון

פרס לעידוד יוצרים הוענק לעדן אוליאל, מחזאית, שחקנית יוצרת ודרמטורגית, שיצירתה משלבת מחקר תרבותי, רגישות אנושית ויכולת אמנותית גבוהה, ומביאה לבמה קולות מודרים, סיפורים מזרחיים־ערביים ונקודות מבט נשיות ופריפריאליות.

פרס ליוצר בראשית דרכו הוענק לרועי יוסף על תרומתו הייחודית לפיתוח התיאטרון הדוקומנטרי בישראל, כולל המופע "שורה" שנוצר בעקבות אירועי השבעה באוקטובר.

תחום הספרות

פרס לעידוד יוצרים הוענק לרמי מארק רום על תרומתו לכתיבת סיפורם של עולי חבר העמים, כפי שבאה לידי ביטוי בספרו "לעקור לכם את העיניים".

פרס ליוצרת בראשית דרכה הוענק לרות פויירשטיין, יוצרת רב־תחומית ששירתה נשענת על מורשת הרוח היהודית ותורת הסוד, כפי שבא לידי ביטוי בספרה "ספר שכחה וגאולה".

הפרסים כוללים מענקים כספיים: 30,000 שקלים ליוצרים בראשית דרכם, 36,000 שקלים לעידוד יוצרים ו-40,000 שקלים למפעל חיים.