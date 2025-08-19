משרד התרבות והספורט מזמין אמנים להגיש מועמדות לפרס יצחק נבון 2025, הכולל 7 פרסים בסך של כרבע מיליון שקלים, לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל בתחומי המחול, התיאטרון, הספרות ועוד

משרד התרבות והספורט הכריז על פתיחת ההרשמה לפרס שר התרבות והספורט ע"ש יצחק נבון לשנת 2025, המוקדש לשימור ולטיפוח תרבויות ישראל. הפרס, הנושא את שמו של הנשיא החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון, נועד להנציח את חזונו לקידום ההכרה בעושר התרבותי של ישראל ולחיזוק הקשרים בין קהילות ועדות.

סך הכל יחולקו שבעה פרסים, בעלות כוללת של כמעט רבע מיליון שקלים.

מהו פרס יצחק נבון?

הפרס נקרא על שם יצחק נבון, דמות מרכזית בתולדות ישראל, שפעל לחיבור בין תרבויות וקהילות תוך שמירה על הזהות היהודית-ישראלית. הפרס נועד לעודד אמנים ואמניות בתחומי המחול, התיאטרון, הספרות, המוסיקה, הקולנוע, האמנות והעיצוב, שתרמו תרומה משמעותית לשימור התרבות הישראלית.

קטגוריות הפרסים

בשנת 2025 יוענקו 7 פרסים בשתי קטגוריות עיקריות:

פרס "היה נבון" פרס מפעל חיים

סכום : 40,000 ₪

: 40,000 ₪ מיועד ל : יוצרים ותיקים שפעלו במשך 25 שנים לפחות בתחומי האמנות והתרבות והותירו חותם משמעותי על התרבות הישראלית.

: יוצרים ותיקים שפעלו במשך 25 שנים לפחות בתחומי האמנות והתרבות והותירו חותם משמעותי על התרבות הישראלית. תחומים: מחול, תיאטרון, ספרות, מוסיקה, קולנוע, אמנות ועיצוב.

פרס לעידוד יוצרים ויוצרות בתחילת דרכם

סכום : 3 פרסים של 30,000 ₪

: 3 פרסים של 30,000 ₪ מיועד ל: יוצרים בראשית דרכם בתחומי המחול, התיאטרון והספרות, שתרמו תרומה משמעותית בתחום המורשת התרבותית.

פרס לעידוד יוצרים ויוצרות

סכום : 3 פרסים של 36,000 ₪

: 3 פרסים של 36,000 ₪ מיועד ל: יוצרים פעילים בתחומי המחול, התיאטרון והספרות, שתרמו תרומה משמעותית בתחום המורשת התרבותית.

מי יכול להגיש מועמדות?

משרד התרבות והספורט מזמין אמנים ואמניות מכל רחבי הארץ להגיש מועמדות לפרס. זוהי הזדמנות ייחודית לקבל הכרה על תרומה תרבותית משמעותית ולזכות בתמיכה כספית שתסייע בהמשך היצירה.

המועד האחרון להגשת מועמדות: 15 בספטמבר 2025.

דברי השר מיקי זוהר

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, התייחס לחשיבות הפרס: "פרס יצחק נבון מוקיר את פועלם של יוצרים ויוצרות שפעלו כדי לשמר, לטפח ולהפיץ את תרבויות ישראל, שמרכיבות את הפסיפס הישראלי. הנשיא החמישי יצחק נבון, אחד מהמנהיגים הגדולים שצמחו בארצנו, ראה תמיד את המאחד ולא את המפריד, וחיבר גשרים בין קהילות ועדות. נמשיך לטפח את חזונו ואת מורשתו החשובים כל כך, בעיקר בעת הזו".

כיצד להגיש מועמדות?

אמנים ואמניות המעוניינים להגיש מועמדות מוזמנים לפנות למשרד התרבות והספורט לפרטים נוספים על תהליך ההרשמה. המועד האחרון להגשה הוא ה-15 בספטמבר 2025, ומומלץ להתחיל את ההכנות מוקדם ככל האפשר.