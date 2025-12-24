כוחות צה"ל תקפו מספר אתרי שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון, כשהושמדו מבנים צבאיים ותשתיות טרור נוספות: "הימצאותם של אתרי השיגור שהותקפו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון"

התקיפות בלבנון נמשכות: כוחות צה"ל תקפו כעת (רביעי) מספר אתרי שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במסגרת התקיפה, הושמדו מבנים צבאיים ותשתיות טרור נוספות מהם פעלו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה בתקופה האחרונה.

"הימצאותם של אתרי השיגור שהותקפו מהווים הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל ולמניעת ניסיונות שיקום ארגון הטרור חיזבאללה".

בעיריית קריית שמונה עדכנו את התושבים כי אין שינוי בהנחיות בשלב זה. "בשעה זו צה"ל מבצע תקיפות במרחב לבנון. כתוצאה מכך ייתכן ויישמעו הדי פיצוצים במרחב קריית שמונה והגליל" נאמר. "בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב, אין השפעה על המרחב האזרחי ואין הנחיות מיוחדות. בכל התפתחות ובמקרה הצורך נוציא הודעה נוספת".