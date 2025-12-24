מראה הטילים ומערכות ההגנה המופעלות ברחבי איראן בימים האחרונים עוררו דאגה רבה – אך בפועל, בישראל רואים את כל הפעולות הנעשות באיראן כפעולות הסחה פנימיות, ולא כפעולות שאמורות להביא לפעילות מלחמתית

מראה הטילים האיראניים ומערכות ההגנה המופעלות ברחבי איראן בימים האחרונים עוררו הרבה מאוד דאגה בקרב חלקים לא מבוטלים מאוכלוסיית מדינת ישראל. אך צריך לומר כבר בפתח הדברים: אין שום מידע מודיעיני או חזותי על כך שהאיראנים מתכוונים לפתוח במתקפת פתע על ישראל.

לאיראנים יש מספר סיבות לתרגילים שהם עורכים בימים האחרונים. הסיבה הראשונה היא פשוט להראות לבני העם האיראני שהלחימה נגד ישראל והמערב בכללותו נמשכת, גם בשעה שהמציאות הכלכלית במדינה קשה מנשוא.

נקודה נוספת היא בעיית המים החמורה והבצורת החריפה שפוקדת את המדינה מחד, ומנגד הפיתוחים היקרים עד מאוד של מערכות ההגנה, הטילים, ושאר אמצעי הלחימה שמפעילה איראן. צריך להסביר זאת ל-100 מיליון האיראנים. בנוסף לכך, איראן חייבת לייצר ולמצב את עצמה כמדינה בעלת יכולות צבאיות רבות, כמו שכנתה הצפונית טורקיה – שגם היא מציגה בימים האחרונים אמצעי לחימה רבים.

לכן, בישראל רואים את כל הפעולות הנעשות באיראן כפעולות הסחה פנימיות, ולא כפעולות שאמורות להביא לפעילות מלחמתית נגד ישראל או נגד בעלות בריתה.

ועם כל זאת, וכדי שלא ניפול חלילה למלכודת דבש, ישראל לא שוקטת על השמרים ופועלת בכל האמצעים – הן הצבאיים, הן המודיעינים, והן ההסברתיים – כדי לפעול כנגד איראן. רק השבוע התקיימה שיחה בין ראש המטה הכללי לבין מפקד הסנטקום בגרמניה סביב נושא זה. זאת תהיה גם אחת מנקודות השיחה בשבוע הבא בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

אבל בשורה התחתונה, אפשר להרגיע ולומר שאנחנו לא במציאות שבה בתקופה נראית לעין תבוצע תקיפה איראנית כנגד ישראל.