הזוי: ישראלים שריגלו למען איראן ונמצאים במאסר, עותרים שוב ושוב על תנאי כליאתם. מבקשים מים חמים, לחם מרוח בממרח שוקולד, מפזר חום ועוד

לאחר שבשנתיים האחרונות נעצרו על ידי שב"כ באשמת ריגול למען איראן, עשרות אסירים ביטחוניים ישראלים מלינים על תנאי כליאתם ומגישים עתירות רבות לבית המשפט בנדון, כך דווח הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, האסירים שנעצרו באשמת ריגול כלואים בכלא דמון שבהר הכרמל באגף נפרד, ומוגדרים כאסירים ביטחוניים על כל המשתמע מכך. תנאי כליאתם כוללים: יציאה מהתא לחצר נפרדת משאר אסירי הכלא למשך שעה ביום, ניתוק מאסירים אחרים, פגישות רק עם עורכי דינם ורק בין כותלי הכלא, ואי זכאות לשיחות טלפון וגם לא למפגשים עם בני משפחותיהם.

לאחרונה החל גל עתירות מצד האסירים, שדורשים הכנסת ספרי קודש נוספים לתאים, הגדלת סכום הקנטינה, את האפשרות לבשל עבור עצמם בתאי הכלא והגדלת שעות הטיול היומי בחצר.

עוד דווח כי חלק מהאסירים התלוננו על כמות המים החמים שניתנה להם, או ביקשו עטים, דפים ואף לחם מרוח בשוקולד. לטענת שב"ס מדובר בתופעה חמורה, שכן היא מעסיקה גורמים רבים ואף עלולה להתפתח למקומות לא טובים מבחינת כל האסירים הפליליים אם אחת העתירות תענה.

עוד באותו נושא המתקשרת טוענת: "יהיו ניסיונות חטיפה בקרוב" 18:05 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

משב"ס נמסר: "שירות בתי הסוער מתמודד דרך קבע עם עתירות של אסירים ועצורים ובוחן כמובן כל אחת ואחת מהן לגופה באופן ענייני ומקצועי. במקרים רבים, לאחר בחינה משפטית וביטחונית מעמיקה בתי המשפט למעשה מקבלים את עמדת שירות בתי הסוהר ומורים על דחיית העתירות, משום שהן לא מצביעות על פגיעה בזכויות, אלא על ניסיון לעקוף את המגבלות שנועדו לשמור על ביטחון המדינה והציבור.

המשילות הכליאתית שלנו בסופו של דבר נבחנת בדיוק ברגעים האלה, ביכולת שלנו לשמור מצד אחד על הזכויות, אבל מצד שני להציב גבולות ברורים שנועדו לשמור ולהבטיח שההליכים המשפטיים לא יהפכו בסופו של דבר לכלי להעברת מסרים או לפגיעה בביטחון המדינה".