היסטוריה בהוד השרון: לאחר 16 שנים שבהן לא כיהן רב עיר רשמי, נבחר הערב (ג') הרב ארז אלחרר לתפקיד רב העיר. הבחירות נערכו במסגרת האסיפה הבוחרת לרבנות העיר, שם זכה הרב אלחרר לאמונם של חברי הגוף הבוחר.
על פי התוצאות, הרב אלחרר גרף 24 קולות מקרב חברי האסיפה, מה שהבטיח את בחירתו לתפקיד המורכב והחשוב בלב העיר.
הוד השרון התנהלה ללא רב עיר מאז שנת 2008, ומאז נעשו מספר ניסיונות להניע את הליך הבחירה מחדש. המינוי הנוכחי נחשב לצעד משמעותי עבור הקהילות הדתיות והמסורתיות בעיר, המצפות לחיזוק שירותי הדת, הכשרות והמענה הרוחני לתושבי המקום.
