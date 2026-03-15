"מה אתה מתחרפן?": משימת הקרקס שהובילה לפיצוץ בין עמרי ואיתי

משימת הקרקס במקאו ב"המירוץ למיליון" דרשה מהזוגות לסובב עשר צלחות בו-זמנית, אך הקושי הוביל לרגע מתוח במיוחד בין עמרי ואיתי. צפו בהצצה למשימה המתישה שהובילה לפיצוץ בין השניים

מקאו, שנחשבת לבירת ההימורים של אסיה, ידועה גם במופעי הבידור המרשימים שלה - אקרובטיקה, תיאטרון, ריקוד ואפקטים מיוחדים. ברוח המופעים הללו, הזוגות ב"המירוץ למיליון" נדרשו לבצע אחת מאומנויות הקרקס המפורסמות: סיבוב צלחות סיניות.

במשימה, אחד מבני הזוג היה צריך לאזן צלחת תוך כדי הליכה על קורה צרה, להעביר אותה לבן הזוג שממתין בצד השני - וזה צריך למקם אותה על מתקן הצלחות תוך כדי שהן מסתובבות.

האתגר האמיתי: עשר צלחות חייבות להסתובב בו-זמנית במשך עשר שניות. אם אחת הצלחות נופלת או מפסיקה להסתובב - הזוג חוזר להתחלה.

הפיצוץ בין עמרי לאיתי - צפו בהצצה

המשימה הסיזיפית הובילה גם לרגע מתוח במיוחד בין עמרי ואיתי. בעוד הם מנסים שוב ושוב להשאיר את הצלחות מסתובבות, התסכול ביניהם רק הלך וגבר.

"מה זה העצבים האלה? אני לא מבין", איתי אומר במהלך המשימה. "אני שרץ את זה פה, אוכל את החיים - מה אתה מתחרפן?"

בהמשך התסכול כבר התפרץ החוצה, כשהשניים דיברו על הקושי במשימה: "אי אפשר עם זה, באמת. זה מתיש ברמה אדירה. זה סיזיפי - כל פעם אתה מתחיל ואז הכול נופל וחוזר לאפס". לדבריהם, התחושה היא שאין שום התקדמות: "אתה עושה שלוש - מתאפס. עושה ארבע - הכול נופל. חוזר לאפס"

האם הם יצליחו להתגבר על הפיצוץ ולהשלים את המשימה? התשובה בפרק שישודר הערב ב"קשת 12".