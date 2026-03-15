לראשונה מאז שנעצר: אוריך יוכל לשוחח עם נתניהו

השופט מנחם מזרחי הורה על הארכת ההגבלות על יונתן אוריך ב-90 ימים נוספים, בהתאם להסכמה בין הצדדים. עם זאת, לראשונה מאז מעצרו של אוריך, הוא יוכל לשוב ולשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו

השופט מנחם מזרחי בירך היום (ראשון) על ההסכמה אליה הגיעו שני הצדדים - המשטרה ויועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך - והורה על הארכת ההגבלות של אוריך ב-90 ימים נוספים.

יחד עם זאת, לראשונה מאז שאוריך נעצר, ישנה הקלה באחת ההגבלות. אוריך יוכל לשוב ולשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך השיחה לא תוכל לעסוק בעניין הפרשה סביבו.

בהחלטה נכתב כי בין ההגבלות שיחולו 90 ימים נכלל צו עיכוב יציאה מהארץ, וכן איסור יצירת קשר עם כלל הגורמים בעניינם קיים היום איסור יצירת קשר. עם זאת, איסור יצירת הקשר יחול רק בעניין הנוגע לכלל תיקי החקירה.

עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין המייצגים את אוריך, מסרו כי "בהסכמה עם המשטרה והפרקליטות, ובאישור בית המשפט, יונתן אוריך חוזר עכשיו לתפקידו ויוכל לשוחח, לעבוד ולהיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו מיידית".

נזכיר כי בשבוע שעבר, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל את ערר המדינה, הפך את החלטת בית משפט השלום והורה כי יונתן אוריך יוסיף להיות מנוע מיצירת קשר עם ראש הממשלה. כעת, כפי שדיווחנו, שני הצדדים הגיעו להסכמות.

השופט מיכלס ציין אז בהחלטתו כי גורמי החקירה ניסו פעמיים לתאם מועד לגביית העדות מראש הממשלה, אך הדבר לא הסתייע עד כה. לדבריו, הניסיונות כשלו בשל עומס העבודה המוטל על ראש הממשלה בימיה הראשונים של המלחמה.