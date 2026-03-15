השמאל גילה שיועצי הח"כים חברים - והשתגע: "מדינה גמורה"

כעשרה יועצים ויועצות של חברי כנסת, ממגוון רחב של מפלגות, ניצלו את השקט היחסי בעבודה במהלך סוף השבוע וירדו לאילת לשבת משותפת אצל אחד היועצים.

אחת היועצות פרסמה סרטון מהשבת שבו רואים יועצים ממפלגות יש עתיד, כחול-לבן, הציונות הדתית ועוצמה יהודית נהנים ביחד.

נירון מזרחי, פעיל במחאות השמאל, לא אהב את העובדה שאנשים שלא מסכימים אחד עם השני יכולים להיות חברים, פרסם את הסרטון בחשבון ה-X שלו וכתב "בפעם הבאה שתשאלו את עצמכם למה האופוזיציה שלנו כל כך אימפוטנטית ועלובה, פשוט תצפו בסרטון הזה של היועצים הפרלמנטריים של מפלגות יש עתיד, כחול לבן ו*עוצמה יהודית* נופשים יחד באילת. אפס אידאולוגיה, אפס ערכים, אפס הבנה, אפס תרבות פוליטית. פרצופה של מדינה גמורה".

pic.twitter.com/eC8s3M3sZ5 — Niron Mizrahi (@MizrahiNiron) March 14, 2026

רבים מהשמאל הצטרפו לגינוי והגיבו תגובות כמו: "להקיא", "אפסים", "חבורה של ליצנים", "הזיה" ועוד.

לעומתם, מגיבים רבים דווקא תמכו ביועצים ובחברות שלהם למרות ההבדל בדעותיהם. מגיב אחד כתב: "למה השמאל של הטוויטר לא יודע להציע כלום חוץ מבכי, קורבנות ותבוסתנות?"

מגיב אחר כתב "סליחה רגע, מה לא בסדר בזה? בפוליטיקה, יועצים צריכים לשמור על מערכת יחסים טובה עם כל היועצים בכנסת - במיוחד ממפלגות אחרות. זה הבסיס ליצירת מהלכים חוצי מפלגות לטובת הציבור ששלח את הבוס של אותם יועצים לכנסת".

גם עיתונאים ומשפיענים הגיבו. המשפיענית אלה קינן כתבה: "לאנשים מותר שיהיה להם חברים שלא חושבים כמוהם בהכל, וזה אפילו בריא לא לחיות בתיבת תהודה".

העיתונאית יערה שפירא כתבה: "נשים בצד את העובדה שיועץ פרלמנטרי זה תפקיד מקצועי, נניח שמדובר בפעילים שמזדהים בכל ליבם עם עמדות הח"כים שלהם - אז מה? מה האינטרס הציבורי שהם לא יחבבו אחד את השני?"