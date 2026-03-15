אברי גלעד חושף: הסיפור האמיתי מאחורי חסימת המקלט

סרטון ויראלי שהופץ ברשתות החברתיות ביממה האחרונה הציג עימות חריף בכניסה למקלט בבניין מגורים בתל אביב. בתיעוד נראה צעיר כשהוא חוסם בגופו את הכניסה למרחב המוגן בפני עוברת אורח, תוך שהוא צועק לעברה: "את לא עוברת לפה, זה שטח פרטי של הבניין!". האירוע הגיע לדיון סוער באולפן "אברי ושרקי" עם אברי גלעד ויאיר שרקי.

אברי גלעד פתח את הדיון ושיתף בכנות בתחושות הקשות שעלו בו למראה הסרטון: "כשראיתי את הסרטון הזה, שרקי, קיוויתי שהוא מיד הולך להתפתח לזה שאחד מהאנשים מנועי הכניסה ידפוק לו אגרוף לפרצוף וישכיב אותו. אחר כך חשבתי מה אני אכתוב עליו, מה אני אגיד עליו". אולם, גלעד חשף כי התמונה מורכבת מכפי שנראתה בתחילה לאחר שראה את הפרסומים של הצעיר וחבריו.

"ראיתי את הפוסט שלו, ובו יש שני אלמנטים שטיפה ריככו", הסביר גלעד, "מכיוון שהוא טוען קודם כל, וחבריו טוענים, שהוא הלום קרב. וואלה. ואם הוא הלום קרב, אז עצור הכל, מה שנקרא 'פוס'. הלומי קרב מגיבים למצבים כאלה". גלעד הוסיף כי הוא מקבל פניות רבות מהלומי קרב המעידים כי המלחמה הנוכחית מקפיצה להם טריגרים קשים ללא טיפול ראוי.

מנגד, יאיר שרקי הביע עמדה נחרצת ולא מתפשרת בנושא. שרקי הדגיש כי בזמן אזעקה, הטיעונים על שטח פרטי הם פשוט לא רלוונטיים: "זה פשוט לא מעניין, יש אזעקה! ויש אנשים שהם לא הלומי קרב שמתנהגים ככה, שזה גועל נפש מרוכז. המחשבה שאנשים יגידו לאחרים לא לבוא בגלל הכלב או השכן הנודניק - גועל נפש".