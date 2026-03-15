שורדת נובה במסר לאשת ממדאני: אני הקול עבור אלו שלא שרדו

שורדת נובה, טלי היבר, אמרה את הדברים בראיון לניו יורק פוסט בעקבות הלייק שעשתה רעיית ראש העיר ניו יורק, לפוסטים פרו פלסטיניים המכחישים את מה שאירע. לדבריה היא העדה לזוועות והקול עבר מי שלא שרד

שורדת נובה, טלי בינר, יוצאת כנגד אשתו של ראש עיריית ניו - יורק, ראמה דואג'י לאחר שסימנה לייק לפוסטים התומכים בחמאס.

בתחילת החודש סערו הרשתות החברתיות זאת לאחר שראמה דואג'י, רעייתו של ראש עיריית ניו יורק, תמכה בפוסט פרו פלסטיני, שהעלה ספק בטענות לאלימות מינית של חמאס וכן בפוסט ששיתפה בו פלסטינים מריעים לרכב צבאי עליו כתוב Free Palestine.

הדבר הפך לויראלי, ולאור מעמדה הציבורי של דואג'י היא חטפה ביקורות קשות. הרשת סרבה להירגע וכך גם ניצולת נובה, טלי ניבר שתוקפת את דואג'י, בראיון שנתנה לניו יורק פוסט.

בראיון בחרה בינר להעביר מסר לרעיית ראש העיר: "אני מדברת בשם קורבנות ה7 באוקטובר שלא יכולים עוד לדבר. הייתי שם" אמרה ותיארה את הזוועות ששמעה וראתה: צרחות מקפיאות דם של נשים במשך דקות ארוכות, קריאתו של "לא", "עצור", ירי על האנשים. כשיצאה ממקום מחבואה היא ראתה את הגופות העירומות המבותרות כשחפצים הוחדרו לאיברים האינטימיים.

"ידעתי שאם יתפסו אותי, אדאג לכך שהם יהרגו אותי כמה שיותר מהר", משחזרת בינר כשהחליטה כי לא תיתן להם לפגוע בה מינית. "זה נתן לי את הכח לשרוד להפוך לעדה כדי לזכור".

למעלה משנתיים לאחר הטבח הנורא היא עדיין מזועזעת מכך שאנשים מכחישים את מה שאירע: "כשאומרים שמדובר בתרמית זה כואב ומטריד במיוחד כאשר זה מגיע מאישה".

"הייתי מצפה מכל אישה ובמיוחד מאשתו של ממדאני, לעצום עיניים ולדמיין איך אנשים רעים פורצים לביתה תוקפים אותה ואת בעלה, מעיזים לפגוע בה מינית ותוקפים את ילדיה. זה בדיוק מה שעברו קורבנות 7 באוקטובר", הבהירה בינר.

"זה שובר לי את הלב כשאנשים בוחרים להכחיש את מה שאירע במיוחד כשיש את כל התיעודים וההוכחות".

בסיום הצהירה כי היא מאמינה ששרדה את הנורא, כדי לדבר את האמת ולהוכיח שהפשעים הללו באמת התרחשו - "זה נותן לי אחריות להיות הקול עבור אלו שאינם לדבר. הכחשה ומזעור הפשעים זו התקפה על כולו וסכנה לכל הנשים בעולם".