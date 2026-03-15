דרמה בארה"ב: חקירת CIA נגד המשפיען האנטישמי טאקר קרלסון

משפיען הימין הקיצוני והאנטישמי הפופולרי טאקר קרלסון חשף כי נפתחה נגדו חקירה ביטחונית חמורה על ידי סוכנות הביון של ארצות הברית

טאקר קרלסון, שדרן הטלוויזיה בעבר ומשפיען הרשת האנטישמי בהווה, 'חשף' בשידוריו האינטרנטיים כי נפתחה נגדו חקירה ביטחונית על ידי סוכנות ה-CIA, קרלסון מתאר את החקירה בתור 'ניסיון השתקה' של שידוריו, אך מקורבים לבית הלבן מדווחים על חשדות חמורים במיוחד של מגע עם סוכן זר, ייצוג אינטרסים זרים וקשרים עמוקים עם גורמים עוינים לארצות הברית.

קרלסון הודיע על ההתפתחות במהלך תוכנית מוקלטת בדף האינטרנט שלו ברשת X (לשעבר טוויטר). קרלסון הסביר כי נודע לו כי מתנהלת חקירה ביטחונית לעניינו, ואף טען כי בוצעו חדירות אל מכשירי הטלפון שלו ונקראו הודעות.

בדרך עקיפה, הודה קרלסון כי היה במגע עם גורמים איראניים, ככל הנראה אפילו גורמי משטר בכירים, קרלסון ניסה להשתיק את הטענות נגדו באמירה "אני אמריקאי, מותר לי לדבר עם מי שאני רוצה".

אך גורמים המקורבים לבית הלבן ואל פנים החקירה, מביעים זעזוע מפעולותיו של קרלסון, ומתארים את האירוע כקידום אינטרסים זרים ברמות הגבוהות ביותר, על פי אותם מקורבים, קרלסון, ככל הנראה שימש ככלי תעמולה לאיראניים וגורמים נוספים, לא רק בשידוריו האינטרנטיים, אלא גם בבית הלבן.

לאורך החודשיים האחרונים הגיע קרלסון לא פחות מ-4 פעמים לבית הלבן, בניסיון לשכנע את טראמפ שלא לתקוף באיראן, כאשר על פי החשד קרלסון שימש גם בתור פה שפועל ללחוש באוזנו של הנשיא מטעם המשטר האיראני, אך גם שימש כאוזניים ועיניים ועדכן את האיראנים בהתפתחויות אפשריות, כאשר קיימות עדויות כי טראמפ בעצמו תודרך על ידי ה-CIA בנושא והיה מודע לנושא.

הנשיא טראמפ התנער מקרלסון כמעט מיד אחרי תחילת המלחמה עם איראן, והסביר כי קרלסון "איבד את דרכו", ייתכן כי טראמפ רמז גם לכך בדבריו.

במידה והחקירה תבשיל לאישומים, קרלסון צפוי להיות מואשם תחת חוק FARA, חוק הסוכנים הזרים במה שמתואר כעבירות ביטחוניות משמעותיות עם סיכוי לא מבוטל לעונש מעצר, במידה והדברים אכן יגיעו לכדי האשמות קונקרטיות.