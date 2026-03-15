תיעוד מאיראן: חיילים שיגרו כטב"מים - וחוסלו בזמן שברחו

תיעוד חדש של צה"ל מציג את רגעי חיסולם של חיילי משטר הטרור האיראני, בזמן שהם ברחו מאתרים שהותקפו במערב איראן. צפו

שעות ספורות אחרי גל התקיפות הנרחב במערב איראן, בצה"ל פרסמו כעת (ראשון) תיעוד נוסף בו נראה כלי טיס של חיל האוויר מזהה חוליית שיגור ממערך כלי הטיס הבלתי מאוישים, שפעלה מתוך אתר שיגור כטב"מים במערב איראן.

בעקבות הזיהוי, כלי הטיס תקך תקף את האתר וזיהה כי החיילים בחוליית השיגור בורחים מאחד המבנים. תוך שניות מרגע בריחתם, חיל האוויר תקף וחיסל את חוליית שיגור הכטב"מים.

צפו בתיעוד:

דובר צה"ל

בצה"ל אמרו כי "חיסול החולייה התאפשר בעקבות חופש הפעולה של חיל האוויר במערב ובמרכז איראן, זאת לאחר שהותקפו מאות מערכות הגנה של משטר הטרור במערב ובמרכז איראן. צה"ל ממשיך לפעול ללא הפסקה להשמדת תשתיות וחיסול חיילים של מערך הטילים הבליסטיים והכטב"מים במערב איראן, במטרה לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל".

כאמור, חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, השלים מוקדם יותר היום (ראשון) גל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרחב המדאן שבמערב איראן. במסגרת כך, הותקפו מספר מפקדות מרכזיות של משמרות המהפכה ושל יחידת הבסיג'.

בצה"ל אמרו כי המפקדות שהותקפו שימשו את גורמי המשטר לניהול הפעילות השוטפת, וכן לתכנון ולקידום פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון. "צה"ל מרחיב בימים אלו את היקף התקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרחבים נוספים במערב ובמרכז איראן, במטרה לפגוע באופן רחב ושיטתי ביכולות הפיקוד ושליטה של המשטר" נמסר. "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".





