מכה ללוין: בג"ץ מוחק את עתירת ועדת הרוגלות

בג"ץ הורה היום על מחיקת העתירה נגד ועדת הבדיקה הממשלתית לעניין הרוגלות. המהלך הגיע לאחר שחברי הוועדה הודיעו על התפטרותם ובחרו שלא להמשיך בניסיונות לגבש מתווה עבודה מוסכם.

בית המשפט העליון הורה היום (ראשון) על מחיקת העתירה שביקשה לבטל את הקמת ועדת הבדיקה הממשלתית לבחינת השימוש ברוגלות על ידי גורמי האכיפה. ההחלטה התקבלה לאחר שחברי הוועדה הודיעו על התפטרותם ובחרו שלא להמשיך בניסיונות לגבש מתווה עבודה מוסכם או להמתין לפסק דין סופי. השופטים קבעו כי בעקבות ההתפטרות, הצורך בבירור העתירה התייתר והיא נמחקה תוך שמירת טענות הצדדים.

בפסק הדין צוין כי בכתב המינוי של הוועדה נפל "ליקוי חמור", שכן הוא חסר מנגנוני בקרה שימנעו פגיעה בתיקים פליליים תלויים ועומדים. לאורך חודשים ניסה בית המשפט לקדם פשרה שתאפשר לוועדה לפעול בתיקים סגורים בלבד, כדי למנוע שיבוש של הליכים משפטיים פעילים. למרות הערכת השופטים כי מתווה זה היה מאפשר לוועדה לבצע את עבודתה המערכתית, חברי הוועדה הודיעו על התפטרותם יום אחד בלבד לאחר שהועברה אליהם הצעת הפשרה האחרונה.

השופטים הדגישו כי העתירה הציפה צורך דחוף בהסדרה חקיקתית של השימוש באמצעי מעקב טכנולוגיים בידי המשטרה. בית המשפט הביע צער על העיכוב המתמשך בהסדרת הנושא, וציין כי יש למצוא איזון ראוי בין המאבק בפשיעה לבין ההגנה על זכויות הפרט. לסיכום, הביעו השופטים תקווה כי המחוקק יידרש לסוגיה זו בהקדם כדי לתת לה מענה הולם בחוק