צה"ל חושף: אחיו של המחבל מהפיגוע במישיגן - חוסל בלבנון

דובר צה"ל חושף כי איימן מוחמד גזאלי, המחבל שביצע את פיגוע הדריסה והירי בבית הכנסת במישיגן בשבוע שעבר, הוא אחיו של מפקד בכיר בחיזבאללה, שחוסל בשבוע שעבר בתקיפת צה"ל בלבנון.

"מפקד חיזבאללה, אברהים מוחמד גזאלי, היה אחראי על ניהול פעולות הנשק במסגרת סניף ייעודי של יחידת באדר" נכתב בהודעה הישראלית. "היחידה הזו אחראית על שיגור של מאות רקטות לעבר אזרחים ישראלים לאורך המלחמה".

עוד נחשף כי "אחיו, איימן מוחמד גזאלי, ביצע את מתקפת הטרור במישיגן ביום חמישי האחרון. איברהים חוסל בתקיפת חיל האוויר על מבנה צבאי של חיזבאללה בשבוע שעבר".

כזכור, ביום חמישי האחרון דווח על פיגוע דריסה וירי התרחש בבית הכנסת "טמפל ישראל" בעיירה ווסט בלומפילד שבמישיגן. לפי הדיווחים, רכב התנגש במבנה בית הכנסת, ומיד לאחר מכן נשמעו מספר יריות במקום. בהמשך דווח גם כי מבנה בית הכנסת עולה באש - אך מאוחר יותר התברר כי רכבו של המחבל היה מה שעלה באש, ולא בית הכנסת עצמו.

זמן קצר לאחר מכן נאמר כי המחבל נהרג בחילופי אש עם המאבטחים במקום. לא נרשמו נפגעים אחרים באירוע.

העיירה ווסט בלומפילד ממוקמת בפרברי דטרויט, ונחשבת כאחד ממרכזי הקהילה היהודית במישיגן. במתחם בית הכנסת פועל גם גן ילדים ובית ספר לילדים יהודים.

