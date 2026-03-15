עיתונאי הארץ: בדקתי את פרשת שושנה סטרוק; זה מה שגיליתי

כתב הפלילים והמשטרה של עיתון 'הארץ', ג'וש בריינר, התייחס לסיפור פטירתה של שושנה סטרוק ז"ל - בתה של השרה אורית סטרוק - ואמר כי הוא בדק בזמן אמת את הטענות לפיהן בני משפחתה פגעו בה מינית.

בפוסט ארוך שפרסם, כתב בריינר: "בזמן אמת בדקתי את הטענות שהועלו בעניין אשת ציבור. בדקתי גם מול המשטרה. אני יודע שגם כמה מעמיתיי עשו אותו הדבר. אין לי שום דרך לדעת מהי האמת, אבל לפני שמפרסמים טענות קשות כלפי כל אדם, צריך לאמת ולבדוק. זה התפקיד שלנו. יש אחרים שרצים ומפרסמים כל טענה, נכונה או לא, לא באמת איכפת להם".





בריינר חשף כי "לאורך כל הדרך במשטרה, ככל שהצלחתי לבדוק, בדקו את הטענות ולא מצאו להן ביסוס ולא הצליחו לאמת את הפרטים. להבנתי התלונה לא הייתה קוהרנטית וברורה ולא הצליחו לעגן אותה אפילו במסגרת זמנים. גם לטענות עצמן לא מצאו תימוכין. במקביל הוצא לסיפור צו איסור פרסום, שעתרנו כנגדו לבית המשפט. השופט בחן בעצמו את התיק וקבע שהחשד הוא "דל ביותר או לא למטה מכך" וקבע שהצו יישאר על כנו".

בריינר שיתף בניסיון שלו מול המשטרה, וכתב: "אני תמיד מטיל ספק במשטרה, וגם בהחלטות של בתי המשפט, אבל בסופו של דבר, אי אפשר לשפוך רפש על בן אדם ולהכתים אותו בלי בדיקות מינימליות. דבר אחד ברור: היא הייתה בחורה צעירה שסבלה מאוד בחייה. זה קודם כל, ולפני הכל. היו לה חיים קשים מאוד והבשורה על מותה שוברת לב".

על השרה סטרוק כתב בריינר: "אותה אשת ציבור, אני יודע מידיעה אישית שעשתה רבות בחייה למען בתה ואני בטוח שהידיעה על מות בתה הוא חורבן בלתי נתפש עבורה כאמא. האם יש דברים בגו? לא יודע. האם יש פגיעות טקסיות בציבור הדתי? יש עדויות, יש רבנים שאומרים שהיו. בוודאי דורש מאיתנו לא לשתוק ולברר את העניין וכמובן להוציא לאור ולפרסם, אם אכן היו אירועים כ"כ חמורים ונוראיים. אם יש למישהו פרטים, כל עדות, אני זמין כרגיל (050-8899646) ונשתדל לעשות את עבודתנו".

"כל מי שפגע או התעלל בחסרי ישע, חייב לתת על כך את הדין. בשלב זה, ואולי אני טועה, אני מתרשם שזה לא המקרה בכלל. כל אדם חופשי לעשות מה שירצה, אבל אני הקטן מציע לשים דעות פוליטיות בצד ולהניח לאשת הציבור להתאבל על בתה".