בלי פגיעה בביטחון המדינה: 4 בדואים מואשמים בהברחה לעזה

4 חשודים ערבים מואשמים בהברחות בסדרי גודל עצומים לשטח הרצועה, אך משום מה, קבעה הפרקליטות כי לא יעמדו לדין בעבירות פגיעה בביטחון המדינה, בשונה ממקרים דומים בעבר

פרקליטות המדינה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד ארבעה תושבי זרזיר שפעלו על פי החשד לבצע הברחות עצומות אל שטח הרצועה, תוך כוונה לגרוף רווחי עתק של מיליוני שקלים על כל משאית.

באופן תמוהה ובניגוד למקרים דומים שהתגלו לאחרונה, הודיעה הפרקליטות כי הארבעה לא יועמדו לדין בעבירות בעלות אופי ביטחוני ישיר כמו פגיעה במדינה.

מהפרקליטות נמסר כי ארבעה גורמים צפויים לעמוד לדין במסגרת הפרשה: אימן דנף בן ה-45, תושב רצועת עזה, המתגורר כעת בישראל, בנוסף אליו יועמדו לדין 3 תושבי זרזיר עומר גריפאת בן ה-46, מוחמד גריפאת בן ה-49 ועלי גריפאת בן ה-70.

הארבעה יואשמו בעבירות של ניסיון לסיוע לאויב במלחמה, ניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וניסיון לפעולה ברכוש למטרות טרור כל אחד לפי חלקו. אך במקביל, באופן מעלה תהיות ובניגוד למקרים קודמים, נקבע כי לא יואשמו בסעיף פגיעה בביטחון המדינה.

זאת למרות האופי המורכב והנרחב של ההברחות, שכללו הרבה מעבר למוצרים מתכלים או לשימוש פנאי, אלא כללו חומרים ומוצרים שהיה בידם לשמש ארגוני טרור באופן ישיר כמו מצברים, גנרטורים, פאנלים סולריים כלים דיגיטליים ועוד שורה של מוצרים דו-שימושיים.

מהפרקליטות תיארו את המקרה החמור ואת השתלשלות האירועים כך: "בחודש ינואר האחרון תכננו הנאשמים להכניס לרצועת עזה חמש משאיות עמוסות בסחורה אסורה, באמצעות איש ביטחון במעבר, תמורת תשלום של כ-2 מיליון שקלים לכל משאית. לצורך ביצוע התוכנית אורגנו חמש משאיות והועברו מקדמות כספיות. בסופו של דבר סוכל הניסיון לאחר שאחד הנאשמים נעצר, ושלוש משאיות עמוסות סחורה נתפסו באזור הדרום".