שמונה מחבלים חוסלו בתקיפת רכב עזה. צפו בתיעוד מהזירה

בין המחוסלים: קצין בדרגת "אלוף משנה" ששימש כמפקד כוח התגובה המהירה של חמאס. התקיפה בוצעה סמוך לעיירה אל-זוואידה. כל הפרטים

כוחות הביטחון פועלים ללא הפסקה לניקוי רצועת עזה ממנגנוני הטרור, ולפני זמן קצר בוצע חיסול ממוקד ומשמעותי במרכז הרצועה. כלי טיס תקף רכב שבו נסעו מספר קצינים ושוטרים פלסטינים המזוהים עם ארגון הטרור חמאס, וחיסל את כל יושבי הרכב.

על פי הדיווחים המגיעים מעזה, בתקיפה חוסלו שמונה בני אדם. בין המחוסלים נמצא איאד אבו יוסף, דמות בכירה במנגנוני הביטחון של חמאס. אבו יוסף החזיק בדרגה המקבילה לדרגת אלוף-משנה בישראל, ושימש כמפקד יחידת "התגובה המהירה" של הארגון.

החיסול המדויק בוצע ברחוב סלאח א-דין, ציר התנועה המרכזי של רצועת עזה, סמוך לכניסה לעיירה אל-זוואידה. מדובר במכה נוספת ליכולות הפיקוד והשליטה של חמאס באזור מרכז הרצועה, במסגרת המאמץ המתמשך לפגוע בדרג הפיקודי של הארגון.