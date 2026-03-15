בעקבות תיעוד מטהרן: עמרי גליקמן כתב גרסה בעברית לשיר איראני

בצל המלחמה מול איראן, עמרי גליקמן סולן התקווה 6 מצא השראה בסרטון של צעירים מטהרן שרים אחרי תקיפות - ויצר גרסה בעברית לשיר איראני עם מסר של חופש ותקווה

בצל המלחמה מול איראן, הזמר עמרי גליקמן, סולן להקת התקווה 6, שיתף גרסה מיוחדת ומרגשת לשיר איראני - שנולדה בעקבות סרטון שצפה בו ברשתות החברתיות. גליקמן נתקל בסרטון שבו קבוצת צעירים מטהרן שרה עם גיטרה מול להבות אש אחרי תקיפות צה"ל, והחליט ליצור גרסה משלו בעברית.

לדבריו, הסרטון ריגש אותו במיוחד והזכיר לו את הרצון המשותף של אנשים משני הצדדים לחופש ולתקווה.

הסרטון מטהרן שהוביל לשיר - צפו

"אתמול נתקלתי בסרטון המדהים הזה", כתב גליקמן. "כמה חבר'ה צעירים, איראנים, אחד מהם עם גיטרה, שרים מול להבות עצומות של אש אחרי ההפצצות של צה"ל. נתקעתי עליו - צפיתי שוב ושוב. משהו בו ריגש אותי".

לדבריו, מעבר למנגינה ולשפה שנשמעה לו לעיתים כמעט כמו עברית, דווקא התחושה שעלתה מהסרטון היא שתפסה אותו. "התחושה שהסרטון הזה מעביר - כמה חבר'ה שרוצים כמונו לחסל את החושך, להדליק את האור ולחיות".

מהשיר האיראני לגרסה בעברית

לאחר שצפה בסרטון, גליקמן החל לחפש את מקור השיר וגילה כי מדובר בשיר "Hale man knoob nist" של הזמר האיראני הצעיר Dayan.

את הבתים הראשונים הוא תרגם לעברית - ולצדם כתב פזמון חדש משלו, שמדבר על המכנה המשותף בין העמים, דווקא בתקופה של מלחמה.

"כולנו רק רוצים להביא את החופש" - צפו

בגרסה שפרסם ברשתות שר גליקמן: "אלוהים שמור אותי, כמה התפללתי/ בשביל הילדים לגרש את החושך/ יום אחד נראה שהחירות הזו קודש/ כולנו רק רוצים להביא את החופש/ שחררו את החופש".

הקדשה לישראלים - וגם לאיראנים

בסיום הפוסט הקדיש גליקמן את השיר לעם בישראל, אך גם לאזרחים הפשוטים באיראן. "מקדיש את הגרסה הזאת לעם המדהים שלי. אנחנו שוב ושוב עומדים בגבורה בפני האתגרים האלה - עם חוסן ואצילות. אין גאה ממני", כתב.

לדבריו, הוא שולח הקדשה גם לעם האיראני: "לאנשים הפשוטים שם ברחוב, ששבויים בידי כוחות של רוע ואופל ונואשים למצוא את החירות שלהם".

גליקמן סיים במסר שמחבר בין העמים דווקא דרך המוזיקה: "וכמובן לחבר'ה מהסרטון - שמוצאים נחמה בשירים ובמוזיקה בזמנים קשים. בדיוק כמוני".