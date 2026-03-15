סער: איראן מבצעת פשעי מלחמה וכל העולם צריך לראות זאת

שר החוץ האשים את איראן בביצוע פשעי מלחמה אשר מכוונים לעבר תושבי ישראל. לדבריו בעוד ישראל נלחמת כנגד המשטר ומטרותיו, איראן פועלת כנגד אזרחים ומטרות אזרחיות

בהצהרה שנתן בשפה האנגלית, אמר סער: "אני רוצה שהעולם יבין בעוד שאנחנו מכוונים למטרות צבאיות ומטרות המשטר, המשטר האיראני מכוון לעבר מטרות אזרחיות ואזרחים. כלל הפצועים הם מירי הטילים באיראן, כפי שקרה במבצע עם כלביא -בלי יוצא מן הכלל כולם אזרחים".

"זהו פשע מלחמה וזו לא הפעם הראשונה שהמשטר מבצע זאת. העולם צריך לראות זאת וכן כולם צריכים לראות את הנזק שהם גרמו למסגד ביישוב", הבהיר סער.

שר החוץ נתן את ההצהרה באזור הנפילה הישירה בזרזיר. נפילת הטיל התרחשה בסוף השבוע בקרבת בתי המגורים כאשר בית אחד נפגע ונזק רב נגרם לבתים הסמוכים.

אל בית החולים הגיעו כ57 פצועים בהם ילדים ובני נוער: 2 במצב בינוני, 12 נפגעי חרדה וכל השאר במצב קל. יש לציין כי הליך הפינוי התמשך זמן רב לאור ההרס הרב שאירע במקום.

הטיל נפל בחצר אחד הבתים ויצר מכתש ענק באדמה. ארבעה בתים ניזוקו קשות מעוצמת ההדף המפלצתית, מספר מכוניות עלו באש ואורוות סוסים סמוכה נהרסה לחלוטין. בתוך ההריסות אותר סייח ללא רוח חיים. כוחות הביטחון וההצלה המשיכו לפעול במקום עד שעות הבוקר המוקדמות כדי לוודא שאין לכודים נוספים תחת ההריסות.