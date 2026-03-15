צה"ל מאשר: בכיר במודיעין המשטר האיראני חוסל בלבנון

עכשיו זה רשמי: דובר צה"ל אישר כי מחמד מאג׳ד עבד אלסלאם תופיק זידאן, מחבל פלסטיני מרכזי שפעל תחת המודיעין של משטר הטרור האיראני, חוסל בסוף השבוע האחרון בתקיפה בלבנון. בצה"ל אמרו כי זידאן ניסה לקדם מתווי טרור בתוך שטח מדינת ישראל.

"משטר הטרור האיראני ממשיך לפעול ולקדם מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל, באמצעות מודיעין והפעלת מחבלים פלסטינים בלבנון, גם במסגרת מבצע 'שאגת הארי'" נמסר. "צה״ל ושב"כ פועלים לסיכול פעילות בהכוונת משטר הטרור האיראני, גם בשטח לבנון, המיועדת לקדם פעילות טרור בישראל".

עוד הובהר כי "הכוחות פועלים לחיסולם של מחבלים המגויסים על ידי גורמים איראנים ושלוחיהם. צה"ל ושב"כ רואים בחומרה רבה מעורבות בפעילות טרור המוכוונת על ידי משטר הטרור האיראני, וימשיכו לפעול לסיכול כל פעילות המסכנת את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה".